НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию для облэнерго

В среду Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 февраля 2018 года увеличить тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%.
Основными факторами пересмотра тарифов являются рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго. В частности, в новых тарифах учтен рост средней зарплаты на 17% – с 7,267 тыс. грн до 8,503 тыс. грн.
Рост физических объемов распределения э/э облэнерго по первому классу напряжения в 2018 году ожидается в среднем на уровне 3,3% (с 41,8 млрд кВт-ч до 43,2 млрд кВт-ч), по второму классу – на 0,6% (с 71,9 млрд кВт-ч до 72,3 млрд кВт-ч).
Снижение физических объемов поставки э/э облэнерго по первому классу напряжения в 2018 году ожидается в среднем на уровне 3,9% (с 68,7 млрд кВт-ч до 66 млрд кВт-ч), по второму классу – на 1,7% (с 35 млрд кВт-ч до 34,4 млрд кВт-ч).
НКРЭКУ осуществляет госрегулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
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