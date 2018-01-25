НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию для облэнерго

В среду Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 февраля 2018 года увеличить тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%.

Основными факторами пересмотра тарифов являются рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго. В частности, в новых тарифах учтен рост средней зарплаты на 17% – с 7,267 тыс. грн до 8,503 тыс. грн.

Рост физических объемов распределения э/э облэнерго по первому классу напряжения в 2018 году ожидается в среднем на уровне 3,3% (с 41,8 млрд кВт-ч до 43,2 млрд кВт-ч), по второму классу – на 0,6% (с 71,9 млрд кВт-ч до 72,3 млрд кВт-ч).

Снижение физических объемов поставки э/э облэнерго по первому классу напряжения в 2018 году ожидается в среднем на уровне 3,9% (с 68,7 млрд кВт-ч до 66 млрд кВт-ч), по второму классу – на 1,7% (с 35 млрд кВт-ч до 34,4 млрд кВт-ч).

НКРЭКУ осуществляет госрегулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Справка Finance.ua: