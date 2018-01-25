Операция «Приватизация-2018»

С новым законом о приватизации государственного имущества правительство связывает большие надежды, рассчитывая сдвинуть приватизацию с мертвой точки, ускорить процесс продажи и повысить интерес инвесторов к приобретению украинских активов.

Если массовая приватизация пройдет успешно, это позволит снизить уровень коррупции в госсекторе, и даст возможность государству избавиться от необходимости финансировать из бюджета убыточные государственные предприятия.

Коррупция и убытки

На данный момент государство является самым крупным и самым неэффективным собственником в Украине.

В госсобственности продолжает оставаться более 3500 предприятий, из которых 1700 предприятий не работают вообще, а из 1800 работающих около 80% являются убыточными. По результатам 2016 года суммарные убытки госпредприятий составили 82 млрд грн.

По данным Минэкономразвития, общая стоимость активов государственных предприятий Украины составляет 1,7 трлн грн, это третья часть от стоимости активов крупных и средних предприятий в стране.

Располагая огромными активами, государство так и не смогло создать даже десяток успешных компаний, которые могут эффективно работать и конкурировать на мировом рынке.

По данным Минэкономразвития, на 100 крупнейших госкомпаний приходилось 82% чистого дохода и 86% активов государства. Возникает резонный вопрос, что с активами оставшихся 3,4 тыс. госпредприятий, и почему от них давно не избавились, если от них нет пользы государству.

Из первой сотни крупнейших госпредприятий в прошлом году только 4 сработали с прибылью, комментирует первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

В «прибыльную четверку» вошли Нефтегаз Украины, Энергоатом, Укргидроэнерго и Администрация портов Украины. Остальные 89 предприятий из списка крупнейших продолжают генерировать убытки, которые за 2016 год составили более 10 млрд грн.

С каждым годом у государственных предприятий увеличиваются долги по заработной плате и по налогам. На госпредприятия приходится 40% задолженности по заработной плате.

При этом государство вынуждено из бюджета покрывать убытки госпредприятий, субсидировать их, и предоставлять им дотации и льготы. По данным МВФ, сумма государственной помощи таким предприятиям превышает 5% ВВП страны.

Госпредприятия продолжают оставаться фактором расширения коррупции в стране.

Поэтому на госорганизации приходится так много коррупционных скандалов. По данным НАБУ, из 85 млрд грн нанесенных государству убытков, 45% убытков приходится на государственные предприятия.

Если за последние 25 лет госпредприятия так и не смогли стать эффективными и конкурентоспособными компаниями, нет никаких оснований думать, что это получится сделать сейчас. В существующем статусе они обречены на постепенное угасание, вплоть до полной остановки.

Почти нет примеров успешной модернизации предприятий госсобственности, что привело к повышению их продуктивности и конкурентоспособности. Как правило, все ограничивается поверхностным ремонтом, для поддержания предприятия на плаву.

Если сейчас ничего не менять, это приведет к полной изношенности и последующей непригодности промышленных активов. И тогда придется либо закрывать предприятие, либо полностью перестраивать его с привлечением частного капитала.

Таким образом, в нынешней ситуации единственным способом повысить эффективность госпредприятий остается их приватизация через поиск эффективного собственника.

По новым правилам

Одной из причин, почему возникла необходимость менять приватизационное законодательство, является то, что при действующих зарегулированных правилах проводить эффективное и массовое разгосударствление было крайне затруднительно.

За последние пять лет заложенный в госбюджете план поступлений от приватизации ни разу не был выполнен.

По данным ФГИ, в 2015-2016 годах при запланированных 17 млрд гривен ежегодных поступлений от приватизации, в бюджет поступило всего лишь по 1% от плана.

Поступления от приватизации в 2017 году выросли до 3,4 млрд, за счет продажи 25% акций энергокомпаний Киевэнерго, Западэнерго, Днепроэнерго, Днепрооблэнерго, и Донецкоблэнерго.

По результатам прошлого года поступления составили лишь пятую часть от суммы, предусмотренной бюджетом.

Поэтому и возникла необходимость изменить закон о приватизации, упростить и усовершенствовать ее процедуру.

Новый закон будет способствовать ускорению приватизации крупных объектов, и даст старт массовой продаже малых объектов по простым, прозрачным и конкурентным условиям.

В госсобственности останутся только стратегические предприятия и объекты, необходимые для выполнения государственных функций.

В новом законе все объекты распределены на две группы, вместо 6 групп, как это было раньше.

К объектам большой приватизации будут отнесены предприятия со стоимостью активов более 250 млн грн, и более 50% акций которых принадлежит государству.

Все остальные активы будут отнесены к объектам малой приватизации.

На приватизацию также будет выставляться имущество органов государственной власти, если оно не обеспечивает выполнение установленных законом функций. Имущество Министерства обороны, МВД и СБУ в этом случае также подлежит приватизации.

Объекты большой приватизации продаются на аукционе, по правилам, установленным Кабинетом министров. Для более широкого вовлечения иностранных покупателей, для продажи крупных объектов планируется привлекать советника из числа международных инвестиционных банков, таких как JP Morgan, Citi, UBS.

Советник берет на себя обязательства по поиску потенциальных покупателей и определяет стартовую цену объекта. При этом советник не может быть одновременно покупателем.

Привлечение международного консультанта позволит расширить круг потенциальных инвесторов и повысить доверие инвесторов к аукциону. Это будет способствовать росту конкуренции и окончательной стоимости продажи.

На протяжении года с момента продажи объекта запрещается возбуждение процедуры банкротства.

Новому собственнику дается время рассчитаться с долгами, снижаются риски ареста имущества в пользу кредиторов. Срок обжалования результатов продаж теперь ограничивается до трех лет. Это не даст возможности втянуть инвестора в бесконечные судебные споры.

Объекты малой приватизации будут продаваться через интернет-аукционы, в том числе и через Prozorro.

Такой способ продажи дает доступ к покупке объектов всем желающим, как юридическим лицам и предпринимателям, так и физлицам. Это даст возможность провести массовую приватизацию в ускоренном режиме. Стартовая цена устанавливается на уровне стоимости чистых активов. После проведения аукциона с повышением цены, с победителем заключается договор о продаже объекта. Обязательное условие – соблюдение конкуренции в процессе торгов. При наличии только одного потенциального покупателя, объявляется повторный аукцион по продаже объекта.

Новый порядок позволит заметно сократить сроки и упростить процедуру приватизации государственной и коммунальной собственности. Время подготовки объектов к приватизации планируется сократить на 1 год, что даст возможность быстрее выставлять объекты на аукцион, и продавать госактивы в более сжатые сроки.

Ранее действовало много различных способов продажи, в том числе принимались законы по приватизации отдельных предприятий. Сейчас принято решение отказаться от такого подхода, теперь все объекты малой и большой приватизации будут продаваться по одинаковым правилам.

Гарантийный депозит участников торгов снижен до 5% от стартовой цены. Стартовая цена определяется балансовой стоимостью, поэтому теперь нет необходимости привлекать оценщика, тратить время и деньги на проведение экспертной оценки.

Инвесторы в споре с государством получают право отстаивать свои интересы в международном арбитраже. Это даст возможность повысить доверие процессу приватизации и расширить перечень потенциальных претендентов на приобретение украинских активов.

Возможность использования английского права, которое, как правило, используется при рассмотрении международных споров, обеспечит защиту прав иностранных инвесторов и будет способствовать приходу в Украину международных компаний, которые ранее не вели бизнес в нашей стране.

Использование международного арбитража также обеспечит защиту иностранного инвестора от предвзятости отечественной судебной системы, и будет гарантировать справедливое рассмотрение спора.

Потенциал приватизации

Фонд госимущества уже подготовил список предприятий, подлежащих продаже в этом году. В него вошли 60 предприятий.

Всего под приватизацию подпадают около 900 предприятий с активами 190 млрд грн. Среди них 60 предприятий относится к объектам большой приватизации.

По мнению председателя ФГИ Виталия Трубарова, получить в этом году запланированные 22,5 млрд от приватизации вполне реально.

Однако излишняя спешка при продаже может навредить и снизит шансы государства получить за объект реальную цену.

При этом не стоит забывать, что погоня за быстрыми деньгами снизит эффективность процесса приватизации. Главная цель приватизации, к которой нужно стремиться, прежде всего – повышение качества ведения бизнеса и эффективности управления предприятием.

Важно, чтобы желание наполнить бюджет не перевесило приоритет предпочтения наиболее эффективного собственника. При продаже госимущества, особенно это касается крупных предприятий, важно учитывать способность покупателя выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства.

Чтобы приватизация в итоге стала успешной, со стороны государства нужно разработать механизмы контроля и предусмотреть ответственность инвестора за выполнение своих обязательств.

Александр Ежель