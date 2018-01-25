Facebook приобрела стартап

Он предоставляет клиентам API, который сможет быстро проверить на подлинность различные документы пользователей, будь то паспорт или водительские права.
Стартап ведёт разработки в области биометрии и распознавания лиц. Благодаря своим достижениям Confirm.io за три года привлёк не менее 4 млн. долларов от инвесторов, среди которых была крупная инвестиционная компания Cava Capital.
Анонс сделки состоялся на официальном сайте стартапа: «При запуске Confirm.io наша миссия заключалась в том, чтобы стать надёжной платформой для идентификации, на которую могут опираться другие службы многофакторной проверки. Теперь мы готовы сделать следующий шаг вместе с Facebook».
Стартап подчеркнул, что все ранее действовавшие предложения будут свёрнуты. Все сотрудники станут членами команды Facebook, а Confirm.io как организация будет ликвидирована.
Facebook подтвердила покупку стартапа, но цель приобретения не прояснила: «Мы рады приветствовать команду Confirm в Facebook. Их технологии и знания помогут обеспечить безопасности нашего сообщества».
Пока IT-индустрия только гадает, для чего именно Facebook приобрела Confirm. Один из вариантов – аутентификация пользователей после взлома страницы или потери пароля. Схожую технологию социальная сеть тестирует с сентября 2017 года.
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