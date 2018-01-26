"Укрзализныця" возьмет в аренду у Литвы грузовые локомотивы

ПАО “Укрзализныця” и Литовские железные дороги подписали протокол о намерениях по привлечению УЗ свободного парка грузовых локомотивов у Литовских железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.
“В рамках рабочего визита в Вильнюс (Литва) и. о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов провел переговоры с гендиректором АО “Литовские железные дороги” Мантасом Бартушкой. По результатам встречи руководители украинской и литовской железных дорог подписали протокол о намерениях по привлечению “Укрзализныцей” свободного парка грузовых локомотивов у Литовских железных дорог”, — рассказали в УЗ.
Во время переговоров Кравцов и Бартушка также подвели итоги грузовых перевозок за прошлый год и обсудили вопросы пассажирского сообщения между Украиной и Литвой, прогнозы грузовых перевозок и тарифной политики на 2018 год, а также курсирование контейнерного поезда “Викинг”.
Ранее Кравцов сообщал, что УЗ рассматривает как один из вариантов пополнения парка локомотивов на пиковый период грузоперевозок их аренду в странах Балтии.
“Есть несколько вариантов, у кого предполагается брать в аренду локомотивы. Уже ведутся переговоры с железными дорогами в Казахстане и Беларуси. Потенциально можем привлекать из Прибалтики и Грузии. В первую очередь нас интересует аренда, как механизм покрытия сезонных пиков перевозок по тем направлениям, где нет смысла иметь такой парк локомотивов круглый год”, — рассказал Кравцов в интервью ЦТС.
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