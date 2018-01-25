Минфин США прокомментировал падение курса доллара до трехлетнего минимума

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин рассказал, что не волнуется из-за падения курса доллара, ведь это, по его мнению, будет полезно для экономики.

Об этом он рассказал журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

“Мы не обеспокоены курсом доллара в краткосрочной перспективе. Это очень ликвидный рынок”, – отмечает министр.

По словам Мнучина, падение курса доллара по отношению к валютам соперников выгодно для США с точки зрения торговли и возможностей.

Отметим, 24 января курс доллара упал до минимума с 2014 года по отношению к шести основным валютам: евро, фунту стерлингов, японской йене, швейцарскому франку, а также австралийскому и канадскому доллару.

К евро американская валюта подешевела на 0,32%, к британскому фунту – на 0,68%. Одной из причин падения курса стало выступление министра финансов США в Давосе.

Напомним, курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня в продаже снизился на 7 копеек – до 28,85 гривен, в покупке – снизился на 8 копеек – до 28,62 грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,6179 (28,6951 – 24 января), продажи – 28,8542 (28,9216 – 24 января) грн за доллар.