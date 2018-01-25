Украина начала экспорт черной икры в США

За 10 месяцев 2017 года Украина нарастила импорт и экспорт фасованной икры. За указанный период Украиной было закуплено 1,47 тыс. тонн икры, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом импорт в денежном выражении вырос на 11,8% — до $12,7 млн. Такие данные озвучивает Госстат.

В тройку лидеров среди стран-поставщиков вошли: США ($4,6 млн), Беларусь ($3,4 млн) и Италия ($1,59 млн).

Примечательно, что в прошлом году начали рости поставки черной икры. Украина закупила 463,4 кг “черного золота”, что на 35,4% больше, чем за 10 месяцев 2016 года. Основными поставщиками стали Германия и Польша.

Экспорт икры в банках из Украины за указанный период вырос на 25% — до 64,8 тонн. Выручка от экспорта составила $1,27 млн, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период 2016.

Крупнейшим покупателем украинской икры стал Израиль, при том что в 2016 году не было ни одной поставки в эту страну. Так за 10 месяцев 2017 года ими было закуплено икры на $283,4 тыс. Также, украинские производители начали экспорт черной икры в США — за 10 месяцев 2017 года было отправлено икры на $29 тыс.

“В 2017 году украинские производители осетров начали экспорт черной икры в Европу и Северную Америку. За последние годы уже семь украинских предприятий официально начали производство черной икры. Большая часть из них ориентирована на экспорт”,— рассказывает директор ассоциации “Украинское аквакультурное сообщество” Юрий Яременко в комментариях agropolit.com.