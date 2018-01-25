Изменена структура начисления зарплаты госслужащим

Кабинет министров на своем заседании изменил структуру начисления зарплаты госслужащим и повысил долю оклада с 30% до 50%. Решение касается работников государственных органов, судов и органов правосудия.

«Изменение структуры зарплаты не повлияет на размер оплаты труда госслужащих. До 1 января 2019 года доля оклада должна быть на уровне не менее 70%, что потребует принятия еще одного постановления в конце 2018 года», – подчеркнул министр социальной политики Андрей Рева.

Как сообщает UkrLife, на данный момент оклады по тарифной сетке в 2018 в Украине госслужащих являются не такими уж и большими, как хотелось бы. Поэтому было принято решение о повышении размера дополнительных выплат, что снова вернет госслужащим стимул к труду. Таким образом, изменения предусматривают надбавку за интенсивность выполнения работы. Она будет начисляться при подготовке особо сложной документации, при срочности выполнения поставленных задач, а также за проявление инициативы. Кроме того, дополнительно будет оцениваться важность проведенных работ.

Также власти будут всячески стимулировать труд этой категории работников, стоит упомянуть также о сокращении штата. Поэтому большое количество чиновников будет попросту уволено. Таким образом произойдет повышение эффективности труда госслужащих. Кроме того, сокращение числа сотрудников приведет к тому, что будет сэкономлено большое количество средств. Поэтому таблица окладов бюджетников в 2018 году в Украине очень сильно изменится, и цифры значительно возрастут.