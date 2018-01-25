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Тайвань ввел пошлины на украинскую сталь

Тайвань ввел пошлины на украинскую сталь

Правительство Тайваня приняло решение вводить антидемпинговые пошлины на продукты, продаваемые по пониженным ценам. Они наносят ущерб отечественным предприятиям. Диапазон антидемпинговой пошлины составил 4,02-80,5%.

Об этом сообщает Metaltorg. В настоящее время Тайвань ввел антидемпинговые пошлины на импорт некоторых изделий из оцинкованного листового проката и проката со сплавами из Китая и Южной Кореи, холоднокатаных изделий из нержавеющей стали (серия 300) и плиты из углеродистой стали из Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Украины.

Тайваньское бюро внешней торговли объявило, что с 1 декабря 2017 года импортные товары с кодом CCC 72085110100 «других плоских прокатных изделий из железа или нелегированной стали, горячекатаных не в рулонах, толщиной 50 мм и более, содержащие по весу 0,6% или более углерода», должны представить сертификат происхождения, выданный правительством страны-производителя или ее уполномоченного лица при импорте, продукты, взимаемые с антидемпинговых пошлин, были исключены.

По материалам УБР
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