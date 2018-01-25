Тайвань ввел пошлины на украинскую сталь

Правительство Тайваня приняло решение вводить антидемпинговые пошлины на продукты, продаваемые по пониженным ценам. Они наносят ущерб отечественным предприятиям. Диапазон антидемпинговой пошлины составил 4,02-80,5%.
Об этом сообщает Metaltorg. В настоящее время Тайвань ввел антидемпинговые пошлины на импорт некоторых изделий из оцинкованного листового проката и проката со сплавами из Китая и Южной Кореи, холоднокатаных изделий из нержавеющей стали (серия 300) и плиты из углеродистой стали из Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Украины.
Тайваньское бюро внешней торговли объявило, что с 1 декабря 2017 года импортные товары с кодом CCC 72085110100 «других плоских прокатных изделий из железа или нелегированной стали, горячекатаных не в рулонах, толщиной 50 мм и более, содержащие по весу 0,6% или более углерода», должны представить сертификат происхождения, выданный правительством страны-производителя или ее уполномоченного лица при импорте, продукты, взимаемые с антидемпинговых пошлин, были исключены.
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