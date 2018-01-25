Российский Минфин опубликовал законопроект о криптовалютах

Министерство финансов РФ признало криптовалюты цифровыми финансовыми активами, которые не считаются законным средством платежа на территории страны. Также авторы законопроекта предложили приравнять майнинг к предпринимательской деятельности и ограничить физическим лицам покупку токенов через ICO 50 тысячами рублей.

Минфин представил проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Министерство впервые представило свои определения ключевых терминов крипторынка, включая понятия токенов, майнинга, смарт-контрактов и блокчейна (распределенного реестра цифровых транзакций).

Ведомство приравнивает цифровые финансовые активы к «имуществу в электронной форме», но не признает его законным платежным средством на территории РФ. К категории цифровых финансовых активов Минфин относит криптовалюту и токен. Смарт-контракт Минфин считает разновидностью договора в электронной форме, который регулируется точно так же, как и другие договоры такого рода.

Как и предполагалось, майнинг чиновники приравняли к предпринимательской деятельности. О налогообложении майнеров в документе ничего не сказано, но ранее представители ведомства отмечали, что порядок ничем не будет отличаться от порядка, установленного для ИП и юридических лиц.

Отдельный пункт федерального закона посвящен первичному размещению токенов (ICO). Согласно документу, неквалифицированные инвесторы могут приобрести токены на сумму не более пятидесяти тысяч рублей в ходе одного выпуска. Все компании, которые проводят ICO в России, должны будут представить документ публичной оферты, в котором будут описаны все подробности предстоящей сделки.