Российский Минфин опубликовал законопроект о криптовалютах

Министерство финансов РФ признало криптовалюты цифровыми финансовыми активами, которые не считаются законным средством платежа на территории страны. Также авторы законопроекта предложили приравнять майнинг к предпринимательской деятельности и ограничить физическим лицам покупку токенов через ICO 50 тысячами рублей.
Минфин представил проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Министерство впервые представило свои определения ключевых терминов крипторынка, включая понятия токенов, майнинга, смарт-контрактов и блокчейна (распределенного реестра цифровых транзакций).
Ведомство приравнивает цифровые финансовые активы к «имуществу в электронной форме», но не признает его законным платежным средством на территории РФ. К категории цифровых финансовых активов Минфин относит криптовалюту и токен. Смарт-контракт Минфин считает разновидностью договора в электронной форме, который регулируется точно так же, как и другие договоры такого рода.
Как и предполагалось, майнинг чиновники приравняли к предпринимательской деятельности. О налогообложении майнеров в документе ничего не сказано, но ранее представители ведомства отмечали, что порядок ничем не будет отличаться от порядка, установленного для ИП и юридических лиц.
Отдельный пункт федерального закона посвящен первичному размещению токенов (ICO). Согласно документу, неквалифицированные инвесторы могут приобрести токены на сумму не более пятидесяти тысяч рублей в ходе одного выпуска. Все компании, которые проводят ICO в России, должны будут представить документ публичной оферты, в котором будут описаны все подробности предстоящей сделки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Жителям ОРДЛО упростят получение украинского паспорта - ТукаВчера, 08:00 - 987 24
Национальный банк повышает учетную ставку до 16%Вчера, 14:10 - 3891 20
Эксперт назвал четыре причины обвала гривныВчера, 09:00 - 6278 14
ГФС назвала 10 крупнейших налогоплательщиков УкраиныВчера, 11:00 - 2979 13
Порошенко сообщил, что повлияет на его решение о баллотировании на второй президентский срокВчера, 13:30 - 1294 10
BMW готовит «шах и мат» для MercedesВчера, 02:00 - 8770 1
Эксперт назвал четыре причины обвала гривныВчера, 09:00 - 6278 14
Национальный банк повышает учетную ставку до 16%Вчера, 14:10 - 3891 20
Данилишин спрогнозировал, когда ждать стабилизации курса гривныВчера, 13:00 - 3362
ГФС назвала 10 крупнейших налогоплательщиков УкраиныВчера, 11:00 - 2979 13
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon HeavyВчера, 11:35 - 505
В США начались продажи медицинских экзоскелетовПозавчера, 15:10 - 923
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 2225 2
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 2933 7
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами19.01.2018, 15:10 - 3033
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Розумні шибки обігріватимуть будівліОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Идеи: портфельФондовий ринок