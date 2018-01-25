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ГФС назвала 10 крупнейших налогоплательщиков Украины

ГФС назвала 10 крупнейших налогоплательщиков Украины

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) определил ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов по итогам 2017 года.

На первом месте абсолютным лидером оказалась государственная компания “Укргазвыдобування”, уплатившая в бюджет рекордные 50,4 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса.

В целом 100 компаний-крупнейших налогоплательщиков заплатили совокупно 258,3 млрд грн налогов по итогам прошедшего года.

Таким образом они обеспечили более 70% от 355,1 млрд грн всех отчислений в сводный бюджет от 2506 крупных предприятий, обслуживающихся в Офисе. В сравнении с позапрошлым, 2016-м годом, отчисления увеличились на 95 млрд грн.

В ТОП-10 самых крупных налогоплательщиков вошли:

“Укргаздобыча” — 50,4 млрд грн отчислений в 2017 году (2016 год — 38,1 млрд грн)
Табачная компания “Прилуки” — 14,1 млрд грн (11,1 млрд грн),
“Филип Моррис Украина” — 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн)
НАК “Нафтогаз Украины”- 11,5 млрд грн (16,1 млрд грн)
“Укpнaфта” — 10,4 млрд грн (8,2 млрд грн)
“Джей Ти Интернешнл Украина” — 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн)
“Укртатнафта” — 8,7 млрд грн (5,5 млрд грн)
“Энергоатом” — 8,7 млрд грн (5,6 млрд грн)
“Укртрансгаз” — 7,8 млрд грн (6,5 млрд грн)
“Империал Тобакко Продакшн Украина” — 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн).

По материалам НВ
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