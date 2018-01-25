МВФ не спешит на помощь

Президент Петр Порошенко инициировал успешные переговоры с главой МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На фоне длительного отсутствия прогресса в отношениях с кредитором такие заявления власти остаются неубедительными. Эксперты осторожны в прогнозах и советуют готовиться к тому, что нежелание Украины работать с МВФ больно ударит по ее слабой экономике

Смена гнева на милость

Неделю назад МВФ раскритиковал предложенный президентом законопроект о создании антикоррупционного суда и пенсионную реформу. На фоне отсутствия финансирования Фонда с апреля прошлого года это заявление звучало как «последнее предупреждение». В 2017-м вместо четырех запланированных траншей Украина по собственной вине получила только один, а отставание выборки кредитной линии МВФ уже достигло $4 млрд.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб признал, что “учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала 2018 года будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится”. Это сделает невозможным получение новых траншей Фонда в преддверии пиковых выплат Украины по госдолгу в 2018-2019 годах.

Президенту Петру Порошенко необходимо было срочно исправлять критическую ситуацию. Он внес в парламент кандидатуру нового главы НБУ Якова Смолия, после чего отправился в Давос, где отрапортовал об успешных переговорах с главой МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме. «Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатором доверия к проведению внутренних реформ», – заявил он.

МВФ публично подбодрил украинскую власть. «Я очень довольна продуктивными переговорами с президентом Порошенко и членами его команды», – заявила Кристин Лагард. Разговор с президентом позволил ей оценить меры, которые уже были приняты: «Надеюсь, что и другие меры, имплементацию и планирование которых мы обсуждали, и над которыми мы продолжим работать вместе, приведут нас к завершению пересмотра (программы. – Ред.)». Важным ожидаемым событием Кристин Лагард назвала будущее назначение независимого и постоянного руководителя НБУ, «поскольку это очень необходимо». Слово «независимый» используется не случайно. МВФ считает, что парламент в ходе голосования за Якова Смолия не должен выдвигать ему каких-либо политических условий и кадровых требований по новому составу правления.

У наблюдателей заявление Петра Порошенко может вызвать ощущение дежавю. В январе 2016 года он в том же Давосе перед телекамерами, стоя рядом с Кристин Лагард, заявил о «достигнутых договоренностях». Перед этим заявлением Украина последний раз получала транш летом 2015 года, после чего ее отношения с Фондом охладели. Но между январским «победным» заявлением президента и следующим траншем прошло еще почти девять месяцев – деньги поступили в Украину только в сентябре 2016-го.

Сдержанный оптимизм

Финансовый эксперт Тантели Ратувухери обращает внимание на сдвиг акцентов международных кредиторов, ведь «требования Фонда и официальных доноров стали все больше относиться не только к финансово-экономической сфере, но и ко всей системе власти в стране». «Формально, если Фонд и доноры не отступят от своих пожеланий в отношении антикоррупционной политики в Украине, то шанс на удовлетворение условий получения транша МВФ в первом квартале минимальный. Скорее всего, это только самый большой камень раздора на текущий момент. Но есть и другие. Например, Фонд не устраивает отсутствие главы Нацбанка на протяжении более чем полугодия, экспансионистская монетарная политика правительства, а также состояние реформирования нефтегазового рынка», – перечисляет Тантели Ратувухери. Украина не сдержала свое обещание по уже выполненному пункту – не произошел автоматический пересмотр цены газа.

Тантели Ратувухери считает, что главная проблема не в отсутствии реформ или их несовершенстве, а в отсутствии доверия Фонда обещаниям украинских чиновников. «Фонд и участники его программы очень тщательно до мельчайших деталей стали проверять соответствие решений и шагов власти не только формально, но и по духу, маячкам программы. Более того, стали жестче требовать участия и прозрачности в формировании системы контроля и управления реализацией программы, использования донорских и кредитных средств», – поясняет эксперт.

Запасной аэродром

Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий делает осторожный прогноз, что до конца первого полугодия украинские чиновники все же договорятся с МВФ.

В этот же период правительство вновь хочет протестировать публичный долговой рынок. Министр финансов Александр Данилюк проанонсировал выпуск еврооблигаций в первом полугодии 2018-го примерно на $2 млрд.

«Как и в прошлом году, пробуксовка в сотрудничестве с МВФ, скорее всего, мало повлияет на отношение инвесторов к вложению средств в Украину. Инвесторов вполне могут устраивать формальные институциональные и регулятивные решения и сигналы, которые украинская власть демонстрирует. Более того, частные инвесторы по всему миру привыкли взаимодействовать не с целой страной или ее политической системой, а с тем деловым кластером, который открыт для международной деятельности. Это их отличает от глобальных официальных многосторонних доноров», – поясняет Тантели Ратувухери. В сентябре 2017 года Украина привлекла от размещения евробондов $3 млрд под 7,375% годовых.

Эксперт напоминает, что перед предыдущим размещением также были опасения того, что оно не будет успешным без предварительного завершения переговоров с МВФ. «Но реальность оказалась противоположной. С тех пор ситуация на рынке капитала существенно не поменялась. Сложилось общее понимание того, что привлечение средств украинскими эмитентами с международного рынка капитала возможно, пока не началась горячая фаза предвыборной кампании в стране. По срокам это период до начала лета 2018 года», – говорит Тантели Ратувухери.

В то же время Александр Паращий считает, что торопиться с новым размещением не стоит, поскольку «это будет плохим сигналом относительно наших перспектив договориться с МВФ». Фактически, Украина признает, что выполнить требования МВФ и получить очередной транш она не в состоянии. «В отсутствие программы с МВФ стоимость займов будет дорогой. Причем настолько, что проще будет в дефолт уйти», – отмечает он.

Игра на опережение

В конце прошлого года в Нацбанке заявили, что в 2018-м нужно инициировать переговоры о новой программе сотрудничества с МВФ. Она должна последовать за нынешней, которая закончится в начале 2019-го. Но эксперты советуют не торопить события. «Нужно пытаться доработать по старой. Новая возможна, либо когда старая дойдет до логического конца, либо когда ситуация в стране существенно ухудшится», – считает Александр Паращий.

«Скорее всего, начинать новые переговоры с МВФ сейчас не получится. С одной стороны, Фонд ожидает четких сигналов по поводу реализации маячков нынешней программы и соответствия ситуации в Украине ее параметрам. С другой стороны, даже если удастся убедить Фонд в том, что страна все еще находится в рамках программы, МВФ и международные партнеры, вероятнее всего, будут ожидать прояснения по поводу среднесрочной политической перспективы страны. Таким образом, решительных действий со стороны Фонда и его компаньонов можно будет ожидать только после завершения избирательной кампании 2019 года, формирования новой партии власти и презентации вразумительной программы новой власти», – считает Тантели Ратувухери. Это признал и министр финансов. «Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны», – заявил Александр Данилюк.

Виктория Руденко