В мире за год продали 1,46 млрд смартфонов

За прошлый год объем продаж смартфонов в мире увеличился на 3% до 1,46 млрд единиц. В целом за год было продано смартфонов на 478,7 млрд долларов.
В 2017 году мировой объем продаж смартфонов вырос на 3% до 1,46 млрд единиц. Об этом сообщает исследовательская компания GfK, пишет Прайм.
Как отмечается, в целом за год было продано смартфонов на 478,7 миллиарда долларов, что на 9% превышает показатель 2016 года.
В четвертом квартале 2017 года объем продаж смартфонов в мире достиг рекордных 397,2 миллиона штук, увеличившись на 1% в годовом выражении. Квартальная выручка выросла на 11%, до 144 миллиардов долларов.
“Это произошло благодаря тому, что популярность смартфонов с более крупными и безрамочными дисплеями побудила потребителей покупать более дорогие устройства”, – пояснил динамику квартальной выручки директор по глобальным исследованиям в сфере телекома в GfK Арндт Полифке.
Спрос на смартфоны по-прежнему восстанавливается в Центральной и Восточной Европе – в четвертом квартале было продано на 7% больше в годовом выражении – 25,2 миллиона единиц. Выручка от продаж смартфонов выросла на 28%, до 6,9 миллиарда долларов.
За весь 2017 год в регионе было продано 85,2 миллиона смартфонов, что на 9% больше показателя 2016 года. Выручка увеличилась на 26%, до 21,2 миллиарда долларов. GfK прогнозирует рост объема продаж смартфонов в 2018 году на 6%, что будет вызвано увеличением спроса в России и в Украине.
В Западной Европе в четвертом квартале было продано 37 миллионов смартфонов, что на 3% меньше в годовом выражении. Тем не менее, выручка в регионе выросла на 17%, до 18,8 миллиарда долларов. По итогам 2017 года объем продаж смартфонов в регионе сократился на 4%, до 125,6 миллиона единиц. Выручка выросла на 5%, до 56 миллиардов долларов.
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