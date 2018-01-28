Нормы Евро-5: водителей заставят переплачивать

Говоря о «внедрении с 1 января 2018 года норм Евро-5», все почему-то забывают, что многие наши автомобили не соответствуют исходному для стран ЕС Евро-0. Такую точку зрения озвучил председатель специальных проектов научно-технического центра «Психея», эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

В Украине зарегистрировано 4,4 млн транспортных средств, токсичность выхлопа которых соответствует нормам Евро-0…2. И если владельцам «бензиновых» автомобилей такого класса придётся лишь переплачивать за топливо стандарта Евро-5, то 730 тыс. дизелей эффективно работать на евротопливе попросту не могут. Речь идет о бортовых грузовиках, самосвалах, тягачах, специальных (в том числе пожарных) автомобилях, тракторах, внедорожной и военной технике советского, российского и отечественного производства.

Как известно, стандарты ДТ Евро-5 принципиально отличаются от ДТ Евро-0…3 по двум показателям – цетановому числу и содержанию серы. Снижение массовой доли последней пережить можно – все упирается в стоимость пакета присадок, которые вводят для восстановления смазывающей способности топлива (которую как раз и обеспечивала «лишняя» сера). Что же касается цетанового числа, то 51 единица по «новому» стандарту, оказывается, намного хуже 45-ти по требованиям «старого». И если, например, перевести на ДТ Евро-5 армейский КамАЗ или сельский ДТ-75, то дымить они станут больше, мощность упадет, а удельный расход топлива увеличится.

Кстати, проконтролировать, соответствуют ли экологические характеристики автомобилей новым нормам, в нашей стране практически невозможно. Беда в том, что из-за несоответствия отечественных и европейских методик 99% наших СТО вообще не в состоянии что-либо установить.