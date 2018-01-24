На форуме в Давосе рассказали об альтернативе ВВП

На Всемирном экономическом форуме рассказали об альтернативной системе оценки экономического развития стран, которую называют более современным аналогом валового внутреннего продукта (ВВП) – главного экономического показателя, по которому определяется положение страны в мире.
Новую систему назвали индексом (или рейтингом) инклюзивного развития (Inclusive Development Index). По задумке ВЭФ, он должен «информировать общество и помогать устойчивому и инклюзивному экономическому развитию».
Этот показатель более полно отражает реальное положение дел в стране, поскольку учитывает не только ВВП, но еще 11 параметров. Индекс составляется второй год подряд.
В индексе 12 показателей, разделенных на три группы:
1. Рост и развитие
- ВВП на душу населения (доллары США в величинах 2010 года)
- производительность труда — ВВП на одного работника (доллары США)
- ожидаемая продолжительность здоровой жизни (годы)
- занятость населения (проценты)
2. Инклюзивность
- коэффициент расслоения общества по доходам (от 0, то есть без расслоения, до 100)
- уровень бедности (проценты)
- коэффициент расслоения общества по распределению богатства (от 0, то есть без неравенства, до 100)
- медианный доход (доллары США)
3. Преемственность поколений и устойчивость развития
- скорректированные чистые сбережения (проценты от валового национального дохода)
- парниковая интенсивность ВВП (килограммы выбросов CO₂ на доллар)
- государственный долг (проценты от ВВП)
- коэффициент демографической нагрузки (проценты)
Из всех этих показателей складываются сначала групповые индексы, а потом получается итоговый – их среднее арифметическое. Сообщается, что в лидерах этого рейтинга почти все те, кто возглавляет топ и по ВВП, но есть и исключения.
В частности, среди развитых стран как по ВВП на душу населения, так и по новому индексу инклюзивного развития в лидерах Норвегия, Люксембург и Швейцария. Но вот Исландия, которая по ВВП только 12-я, вырвалась на второе место по инклюзивности.
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