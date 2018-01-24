На форуме в Давосе рассказали об альтернативе ВВП

На Всемирном экономическом форуме рассказали об альтернативной системе оценки экономического развития стран, которую называют более современным аналогом валового внутреннего продукта (ВВП) – главного экономического показателя, по которому определяется положение страны в мире.

Новую систему назвали индексом (или рейтингом) инклюзивного развития (Inclusive Development Index). По задумке ВЭФ, он должен «информировать общество и помогать устойчивому и инклюзивному экономическому развитию».

Этот показатель более полно отражает реальное положение дел в стране, поскольку учитывает не только ВВП, но еще 11 параметров. Индекс составляется второй год подряд.

В индексе 12 показателей, разделенных на три группы:

1. Рост и развитие

- ВВП на душу населения (доллары США в величинах 2010 года)

- производительность труда — ВВП на одного работника (доллары США)

- ожидаемая продолжительность здоровой жизни (годы)

- занятость населения (проценты)

2. Инклюзивность

- коэффициент расслоения общества по доходам (от 0, то есть без расслоения, до 100)

- уровень бедности (проценты)

- коэффициент расслоения общества по распределению богатства (от 0, то есть без неравенства, до 100)

- медианный доход (доллары США)

3. Преемственность поколений и устойчивость развития

- скорректированные чистые сбережения (проценты от валового национального дохода)

- парниковая интенсивность ВВП (килограммы выбросов CO₂ на доллар)

- государственный долг (проценты от ВВП)

- коэффициент демографической нагрузки (проценты)

Из всех этих показателей складываются сначала групповые индексы, а потом получается итоговый – их среднее арифметическое. Сообщается, что в лидерах этого рейтинга почти все те, кто возглавляет топ и по ВВП, но есть и исключения.

В частности, среди развитых стран как по ВВП на душу населения, так и по новому индексу инклюзивного развития в лидерах Норвегия, Люксембург и Швейцария. Но вот Исландия, которая по ВВП только 12-я, вырвалась на второе место по инклюзивности.