Украина стала крупнейшим поставщиком лыж в Европу

В 2017 году Украина стала лидером по продаже спортивных лыж в страны Евросоюза. Опередила по этому показателю даже Китай.
Всего за 10 месяцев прошлого года в ЕС экспортировали 796 тыс. пар лыж в 300 вариантах исполнения. То есть на 146 тыс. больше, чем годом ранее. В денежном эквиваленте это составило €34,7 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
“Половина импортируемых ЕС лыж – из Украины. По этому показателю украинские производители обогнали даже Китай”, – говорится в сообщении.
В Европе чаще всего покупают лыжи для скоростного спуска – 74,1% от экспорта, беговых лыж продают 25,4% от общего количества.
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