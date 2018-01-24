Плательщикам единого налога упростили выплату дивидендов

В 2018 году плательщики единого налога не обязаны платить авансовый взнос по налогу на прибыль при перечислении дивидендов. До сих пор такие компании при выплате денег своему учредителю (предприятию на общей системе налогообложения) должны были внести в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль, хотя единщики и освобождены от этого налога.

«Единщик никак эти деньги вернуть не может. Мало того, не будучи плательщиком налога на прибыль при выплате дивидендов и авансового взноса на прибыль, он должен еще подавать соответствующую декларацию. Это чистые убытки», — рассказал UBR.ua советник Crowe LF Ukraine, директор Палаты налоговых консультантов Виталий Смердов.

По его словам, это создавало определенные перекосы и невозможность построения единой экономической модели бизнеса. Так как для плательщика единого налога авансовый взнос — это чистые убытки. Для компаний на общей системе налогообложения это хоть и является вымыванием оборотных средств, но они могут компенсировать эти потери, например, за счет уменьшения налога на прибыль в будущих периодах.

Уплаченные авансовые взносы нельзя будет засчитать в счет уплаты единого налога. Это неоднократно подчеркивали налоговики в своих письмах и Минфин (письмо от 25 июня 2016 г. №31-11130-09-10/21370).

Налог на дивиденды не является отдельным налогом, это тот же налог на прибыль (в случае, если получатель дивидендов юрлицо) и налог на доходы физических лиц (если получатель физическое лицо), который взимается с такого вида дохода как дивиденды.

Если выплата идет в пользу физлица-учредителя, то Налоговый кодекс устанавливает, что плательщики единого налога взимают НДФЛ по ставке 9%. Важно помнить, что с 2015 года дивиденды облагаются военным сбором по ставке 1,5%.

«Таким образом, в совокупности придется уплатить 10,5%. Это приемлемая налоговая нагрузка», — рассказал глава комитета предпринимателей по налоговым вопросам ТПП Украины Дмитрий Михайленко.

Потому до сих пор проблемы возникали только с распределением прибыли (рассчитанной по правилам бухучета) в пользу юридических лиц. Чтобы заплатить дивиденды украинской компании, например, в размере 1 тыс. грн, плательщик единого налога должен был дополнительно перечислить в бюджет еще 180 грн (по ставке налога на прибыль в 18%, которая применяется для расчета авансового взноса).

Выплаты в пользу юрлиц-нерезидентов облагались налогом фактически дважды. Сначала 18% авансового взноса с начисленных дивидендов, а потом, при их выплате удержать еще 15% налога на репатриацию (то есть учредитель получит не 1 тыс. грн, а только 850 грн), если международный договор не предусматривает иного налогообложения.

Разумеется, если у собственника были компании-плательщики единого налога, он пытался выстроить модель своего бизнеса так, чтобы избежать выплаты дивидендов.

«Вместо дивидендов выплачивали, например, проценты, чтобы избежать авансового взноса на прибыль. Теперь эта ситуация исправляется и аванса нет. Даже если идет распределение прибыли за предыдущие годы (2016 или 2017 гг.)», — отметил Виталий Смердов.

По словам Дмитрия Михайленко, авансовый взнос на прибыль сельхозкомпании (плательщики единого налога 4 группы) больше платить не должны, а налог на репатриацию подлежит взиманию, согласно конвенциям об избежании двойного налогообложения (если такие есть со страной, где находится нерезидент). Это может быть 0%, 5% или 15% (значительно реже).

«Что становится привлекательной возможностью для распределения прибылей через дивиденды, а не через суррогатные инструменты», — заметил Михайленко.

Однако теперь предприятие-учредитель не может уменьшить на сумму полученных дивидендов свою базу налогообложения для расчета налога на прибыль. Эту норму убрали с 2018 года.

В 2018 году единоналожники освобождены от уплаты авансового взноса, а сумма дивидендов включается в доход компании-плательщика налога на прибыль.

Иными словами, дивиденды, полученные от плательщиков единого налога, не уменьшают базу налогообложения плательщиков налога на прибыль. Впрочем, и здесь юристы видят ситуацию не безнадежной.

Как учесть дивиденды

По словам юристов, можно воспользоваться таким понятием в бухучете, как «участие в капитале». Этот метод расчетов применяется, когда есть дочерние предприятия или ассоциированные компании.

Тогда компания-учредитель отражает у себя владение корпоративными правами по методу участия в капитале. Например, ассоциированным предприятием считается такое, где учредитель владеет долей свыше 20% уставного капитала. То есть, в бухучете отражение доходов или расходов учредителя будет зависеть от прибыли или убытков ассоциированных компаний.

«С 2018 года действует следующая норма. Если плательщик единого налога получил чистую прибыль, то тогда по методу участия в капитале компания-учредитель должна отразить эту прибыль в своих доходах (то есть, произвести уменьшение базы налогообложения на сумму прибыли, которую получило ассоциированное предприятие)», — говорит Виталий Смердов.

И здесь есть важный нюанс: до сих пор можно было таким образом владеть только компаниями-плательщиками единого налога 4 группы, то есть агропредприятиями. С 2018 года в Налоговом кодексе осталось только словосочетание «плательщики единого налога».

«Значит, теперь можно владеть и компаниями-плательщиками единого налога третьей группы. Соответственно, и для таких плательщиков можно будет применять метод участия в капитале.

Правда, как отмечает Дмитрий Михайленко, по действующему законодательству плательщик единого налога третьей группы не может принадлежать компании на общей системе налогообложения больше чем на 25%. Соответственно, пространство для маневра здесь достаточно узкое. Зато для сельхозпредприятий такая схема будет интересна.

Константин Симоненко