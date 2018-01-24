«Еврономера» на разборку: насколько это выгодно и в чем риски

Тема «еврономера» в Украине так или иначе связана с мастерскими, где разбирают автомобили. Мифов тут масса — и что «еврономера», попавшие в ДТП, тут же «теряются» в разборках, и что проще сдать нерастаможенную машину в «гараж», а потом купить новую, чем искать иностранца, на которого ее ввезли, чтобы продлить регистрацию. Отчасти это правда, а отчасти нет. Журналисты узнали, как разборки работают с «бляхами», насколько выгодно иметь с ними дело и какие при этом есть риски.

Начнем с того, что сдача «еврономера» на разборку действительно имеет определенные нюансы. По словам экспертов, если украинец не является реальным владельцем, то это не законно. «Когда автомобиль заехал на территорию Украины, он должен в определенный срок ее покинуть (если транзит — 10 дней, если временная регистрация — 1 год). Украинец, скорее всего, этот автомобиль с учета не снимет, он будет где-то висеть и числиться. И того, кто завозил, рано или поздно спросят: «Где машина?». В принципе, может законно утилизироваться иностранный автомобиль, который попал в ДТП и не подлежит восстановлению, но для этого тоже нужно пройти определенный путь», — сказал autonews.ua автоэксперт Игорь Филиппов.

На практике, понятное дело, законы до последней запятой мало кто соблюдает. Но определенные правила, и при том довольно жесткие, на этом рынке все же есть.

Владельцы разборок перед тем, как принять «еврономер», по своим связям в полиции и таможне проверяют, кто и когда завез автомобиль, не в розыске ли он, чистая ли у него история.

Быть переборчивыми в этом вопросе владельцы разборок разрешают себе еще и потому, что предложение превышает спрос. Так что если автомобиль в Украину, к примеру, ввозил не тот человек, который хочет его сдать, ему могут предложить минимальную сумму. «Поймите, это риск. А вдруг вы машину угнали и хотите быстро от нее избавиться? Да, если модель ходовая, мы ее можем разобрать и за один день. Но за нами постоянный контроль, полиция постоянно проверяет. И нарываться из-за машины, на которой мы заработаем копейки, никто не будет», — объяснил нам сотрудник одной из разборок в Соломенском районе Киева.

Как правильно сдать «еврономер»

В любом случае, чтобы сдать «еврономер» на разборку, нужно иметь техпаспорт и гендоверенность от владельца-иностранца. Также все должно быть в порядке с документами — номера на кузове и двигателе без следов вмешательств, а сам автомобиль с действующей регистрацией. После всех проверок и, собственно, самого разбора машины, номера, гендоверенность и техпаспорт разборщики возвращают владельцу.

Регистрация, к слову, — еще один страх разборщиков. Многие опасаются, что если во время неожиданной проверки у них найдут просроченную «бляху», то на них повесят оплату всех платежей. Из-за этого с «еврономерами» с истекшим сроком регистрации разборщики предпочитают не связываться (хотя, конечно, все индивидуально). На разборках говорят, что лучше привозить к ним машину, когда до конца регистрации остается хотя бы 5-10 дней.

Насколько это выгодно?

Главное, что нужно знать, собираясь отвезти разборщикам нерастаможенный автомобиль, что их покупают существенно дешевле, чем автомобили с украинскими документами. К примеру, цены на VW Golf 4 колеблются в пределах $200-400, VW Golf 3 — $150-300, за Renault Megane в зависимости от двигателя дают по $300-350, Audi A6 — обычно до $500, Mercedes W210, W220 берут до $1500. За авто на украинских номерах можно получить как минимум в два раза больше. А разбирать и продавать по запчастям самому еще выгоднее.

«У меня знакомый сдал перед Новым годом Audi A8, 2002 года 2.5 TDI за $1500. Но ему повезло с разборкой — на других ему бы и $1000 не дали. Машина была в идеальном состоянии, с новой резиной, ввоз был еще на 3 месяца. Но вывезти обратно в Литву не было смысла, а в интернете никто не покупал. Так что знакомый ее снял с учета и сдал на разборку. Но ему пришлось привести с собой человека, на которого машина была ввезена — пришлось ему заплатить $200», — приводит пример глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер. Он добавляет, что если бы не спешить и продавать по частям самому, то на таком автомобиле можно было бы заработать до $5000.

Разборщикам важнее всего состояние двигателя, ходовой, крыльев, дверей. Если машина дорогая, в идеальном состоянии должен быть салон, потому, что перекупщики запчастей, в том числе, зарабатывают на салонах. Если машина редкая, дорого может стоить и стекло, но если это «массмаркет», то проще купить китайское стекло, чем морочиться со съемом старого и переустановкой. Но если за таким стеклом приходят к разборщикам, то они не преминут на нем хорошо заработать.

Андрей Довгань