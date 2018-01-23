Илона Маска хотят лишить зарплаты в собственной компании

Основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск будет получать вместо зарплаты только награды за достижение определенных показателей. Их пропишут в спецплане.

О переменах внутри компании и введении новой десятилетней системы вознаграждения для гендиректора сообщается на официальном сайте Tesla.

Согласно указанной информации, новая система вознаграждения будет привязана к капитализации компании и ее операционным показателям. Награда будет основываться на десятилетней программе опционов, разбитой на 12 траншей.

Каждый из 12 траншев составляет 1% от количества акций Tesla. Для достижения первой цели Маску необходимо увеличить капитализацию Tesla до $100 млрд, на сегодняшний день этот показатель составляет $59 млрд. Отмечается, что следующие транши будут выдаваться за каждые дополнительные 50 миллиардов капитализации, при этом окончательной целью является сумма в $650 млрд.

В противном случае, если указанные в плане показатели не будут достигнуты, Маск якобы ничего не получит за свою работу. Tesla также подчеркнули, что на время выполнения плана предприниматель должен оставаться гендиректором компании.

Голосовать за новую систему вознаграждения в феврале 2018 года будут акционеры компании. Сам же Маск и его брат Кимбал останутся в стороне, чтобы акционеры приняли решение самостоятельно.