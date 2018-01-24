В Давосе директор eBay назвал технологический сектор новым видом экономики

Технологии – это не сектор. Технологии – это и есть новая экономика. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал директор компании eBay Девин Вениг.
“Образовательная система совсем не готова к такому виду экономики. В США мы сейчас обсуждаем иммиграцию. Но мы делаем это без упоминания о теме образования. И меня это шокирует. Я этого не понимаю. Ведь эти вещи – две стороны одной медали”, – сказал он.
Директор Лондонской школы экономических и политических исследований Минуш Шафик считает, что новейшие технологии скоро автоматизируют однообразную и рутинную работу. Поэтому людям для успешной работы нужно развивать так называемые “легкие”, креативные навыки.
“Людей нужно учить анализировать информацию, использовать ее, исследовать ее. Нужной будет также способность постоянно учиться. И мы должны дать людям инструменты для того, чтобы они могли переформатировать свою профессиональную жизнь в будущем”, – сказала она.
В свою очередь, глобальный исполнительный директор и президент The Boston Consulting Group Дело Лессер отметил, что технологии изменят логику глобализации и разместят производство ближе к рынкам.
Продукцию будет выгоднее производить ближе к рынку сбыта. Это одна смена в глобализации. Другой ее результат, который я считаю положительным, – это то, что появилась большая международная инфраструктура сбыта.
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