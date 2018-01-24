Американские биологи обнаружили «кирпичики жизни»

Специалисты Ратгерского университета (США) открыли «кирпичики жизни» — четыре базовых химических структуры, из которых можно создавать мириады белков внутри каждого организма. Они дают энергию, необходимую человеку и другим живым существам для существования.
«У нас нет записей о том, как выглядели белки 4 миллиарда лет назад, так что мы должны были начать с того, что у нас есть сейчас, и двигаться в обратном направлении, пытаясь представить себе, как могли выглядеть эти белки», — говорит Викас Нанда, руководитель проекта. — Это исследование — первое, в котором мы смогли рассмотреть тысячи аминокислот и разбить их на отдельные куски. Эти куски могли иметь первобытное происхождение”. Всю работу исследователи провели на компьютерах, изучая трехмерные модели атомных структур 9500 белков в базе данных Ратгерса.
Идентификация четырех фундаментальных строительных блоков всех белков — это только начало. По мнению Нанды, дальнейшие исследования позволят обнаружить еще 5 или 10 кирпичиков, которые также могли входить в набор «биологического Lego». «Теперь нам предстоит понять, как соединить эти элементы, чтобы получить интересные и функциональные молекулы, — говорит он. — Это следующая серьезная задача».
Благодаря этому исследованию ученые смогут конструировать из этих органических блоков белки и ферменты для биомедицинских целей и более надежные и эффективные промышленные катализаторы, которые, как роботы, смогут беспрестанно проводить химические реакции и переносить энергию для выполнения поставленных задач.
Понимание того, как связаны между собой эти элементы внутри существующих белков, поможет биоинженерам понять, как создавать новые катализаторы, которые смогут расщеплять воду, восстанавливать азот или выполнять другие, очень важные для общества задачи, пишет EurekAlert.
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