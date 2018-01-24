Биткойн потеряет 90% стоимости - эксперт

Ветеран Уолл-стрит, директор по инвестициям управляющей активами на 3,5 млрд долларов компании Bleakley Advisory Питер Буквар присоединился к хору пророков криптоапокалипсиса: «Когда нечто дорожает по такой параболе, обычно это заканчивается там же, где эта парабола начиналась».

Буквар поделился своими прогнозами в интервью CNBC: по его мнению, рынок биткойна — это классический пузырь: «Не удивлюсь, если в течение года (стоимость биткойна) рухнет до $1-3 тысяч». Столько самая популярная криптовалюта стоила около года назад. Во вторник курс колебался у отметки в $10,6 тысячи. Прогноз эксперта означает, что максимум за два года биткойн потеряет около 90% нынешней стоимости.

Инвестор связывает популярность криптовалют с политикой количественного смягчения, которую проводили регуляторы в США и Европе. Центробанки (или Федеральный резерв в случае с США) при этом скупают активы за счет электронной эмиссии, приводя на рынок больше денег — своих, а вслед за ними и вдохновленных инвесторов.

Буквар считает, что приток дополнительных денег в экономику и сделал популярными криптовалюты: инвесторам понадобились новые активы для вложений. Сейчас процентные ставки пошли в рост, деньги стали более дорогими, и это ставит под вопрос продолжение бодрого роста. Буквар обращает на это внимание и в своем Twitter, приводя в пример график ставки LIBOR — средней цены межбанковского кредита.

Стоит рынку криптовалюты однажды просесть, и отношение инвесторов к рисковым активам тут же изменится, прогнозирует он. Традиционный фондовый рынок тоже пострадает, но этот «побочный ущерб» будет обусловлен психологией, а не спадом экономики, указывает Буквар. За криптовалютами он такого прочного фундамента не видит. Усиление влияния крипторынка на динамику традиционных ценных бумаг отмечают и другие финансовые аналитики.