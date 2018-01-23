В Украине объявили первый тендер на частоты 4G

Первый в Украине тендер на 4G в диапазоне 2600 МГц состоится 26 января 2018 года в 10:00. Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
“26 января 2018 в 10:00 в НКРСИ тендерная комиссия на заседании планирует последовательно по каждому лоту вскрыть конверты участников, по результатам чего будут объявлены указанные в них ценовые предложения”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что НКРСИ рассмотрела документы от претендентов на участие в тендере.
“Установлено, что все претенденты выполнили соответствующие условия. Таким образом, тендерная комиссия признала претендентов участниками тендера по каждому лоту с утверждением соответствующего реестра участников”, – отметили в Нацкомиссии.
Напомним, ранее заявки на участие в тендере на шесть лотов по 10 МГц подавали Vodafone Украина, lifecell и “Киевстар”. За седьмой лот шириной в 20 МГц спектра бороться будут только Vodafone и lifecell.
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