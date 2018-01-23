Теплая зима в Европе заставила «Газпром» снизить экспорт газа

Российский газовый монополист снизил объемы, прокачиваемого через территорию Украины голубого топлива. Причиной снижения объемов стала теплая зима в Европе и наличие обходного пути. Сегодня по газотранспортной системе Украины проходит лишь 180 млн кубических метров в сутки.

Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский. Он говорит, что при сравнении объемов 1 января и 22 января, можно увидеть различия в объемах прокачки. Поток газа стал слабее, с 239 млн. кубических метров он ослабел до 180 млн кубических метров в сутки, сообщает Журналист.

Такое развитие событий связано со слишком теплой зимой в Европе. Метеоданные говорят о том, что температура в среднем не опускается ниже -2 градусов по Цельсию, тогда, как в прошлые годы этот показатель составлял -5 градусов.

Белявский относит к причинам сокращения транзита голубого топлива и отбор Россией объема газа, который они накопили за лето в европейских газовых хранилищах. Также чиновник высказал мнение, что снижение возможно и за счет использования газопровода Opal, который является продолжением Северного потока-1.