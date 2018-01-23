Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 507 0

Теплая зима в Европе заставила «Газпром» снизить экспорт газа

Теплая зима в Европе заставила «Газпром» снизить экспорт газа

Российский газовый монополист снизил объемы, прокачиваемого через территорию Украины голубого топлива. Причиной снижения объемов стала теплая зима в Европе и наличие обходного пути. Сегодня по газотранспортной системе Украины проходит лишь 180 млн кубических метров в сутки.

Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский. Он говорит, что при сравнении объемов 1 января и 22 января, можно увидеть различия в объемах прокачки. Поток газа стал слабее, с 239 млн. кубических метров он ослабел до 180 млн кубических метров в сутки, сообщает Журналист.

Такое развитие событий связано со слишком теплой зимой в Европе. Метеоданные говорят о том, что температура в среднем не опускается ниже -2 градусов по Цельсию, тогда, как в прошлые годы этот показатель составлял -5 градусов.

Белявский относит к причинам сокращения транзита голубого топлива и отбор Россией объема газа, который они накопили за лето в европейских газовых хранилищах. Также чиновник высказал мнение, что снижение возможно и за счет использования газопровода Opal, который является продолжением Северного потока-1.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018