Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира

Украина улучшила свои позиции в рейтинге лучших стран мира, поднявшись на 69 место в рейтинге американского журнала US News & World Report.
Обновленный рейтинг
Согласно рейтингу, за год Украина с показателем 8 320 долларов ВВП на душу населения поднялась на четыре позиции и заняла 69 место в списке лучших стран мира.
Отметим, страны оценивали по уровню жизни, влиянию на мировой арене, темпам роста экономики, культурному влиянию, открытости для бизнеса, заботе о населении и защите прав.
Самым высоким показателем Украины стали сила и влияние на мировой арене – 33 место.
Всего журнал оценивает 80 стран, а лучшей по версии US News & World Report стала Швейцария, далее идут Канада и Германия.В первую десятку также вошли Британия, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды. Замыкают рейтинг Сербия, Ангола и Алжир.
Отметим, ранее сообщалось, что Украина планирует войти в топ-40 рейтинга Doing Business.
Данный рейтинг оценивает простоту осуществления предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов в 189 странах мира.
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