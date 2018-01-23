Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1209 0

Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира

Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира

Украина улучшила свои позиции в рейтинге лучших стран мира, поднявшись на 69 место в рейтинге американского журнала US News & World Report.

Обновленный рейтинг опубликован на сайте US News, сообщает РБК-Украина.

Согласно рейтингу, за год Украина с показателем 8 320 долларов ВВП на душу населения поднялась на четыре позиции и заняла 69 место в списке лучших стран мира.

Отметим, страны оценивали по уровню жизни, влиянию на мировой арене, темпам роста экономики, культурному влиянию, открытости для бизнеса, заботе о населении и защите прав.

Самым высоким показателем Украины стали сила и влияние на мировой арене – 33 место.

Всего журнал оценивает 80 стран, а лучшей по версии US News & World Report стала Швейцария, далее идут Канада и Германия.

В первую десятку также вошли Британия, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды. Замыкают рейтинг Сербия, Ангола и Алжир.

Отметим, ранее сообщалось, что Украина планирует войти в топ-40 рейтинга Doing Business.

Данный рейтинг оценивает простоту осуществления предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов в 189 странах мира.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018