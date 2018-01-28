Водителей уже переводят на цифровые номерные знаки

Инженеры и дизайнеры компании Reviver Auto предложили своё видение автомобильных номеров будущего, которое пришлось по душе правительству США.
Уже в этом году водителей обяжут сменить традиционные автомобильные номерные знаки на новые цифровые номера RPlate Pro.
По своей сути это будут монохромные дисплеи, которые получат доступ в интернет, и смогут «показывать» не только номерной знак авто, но и любую другую полезную информацию. Например — остаток оплаченного времени на парковке или один из тех лозунгов, которые автомобилисты частенько клеят в виде наклеек на бампер или заднее стекло автомобиля. Полиция, в свою очередь, через RPlate Pro будет сообщать номера авто, которые в угоне, данные об ухудшении погодных условий и прочее.
Крепиться они будут на штатном месте, и как и жестяные знаки не будут бояться неблагоприятных погодных условий. Кроме того, RPlate Pro оборудуют системой защиты от воров.
Стоимость номеров RPlate Pro пока не сообщается.
Первыми действие цифровых номерных знаков проверят на себе водители из американских штатов Калифорния и Аризона.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россияне беднеют четвертый год подрядВчера, 13:00 - 1575 13
Водители начали отказываться от бензинов и дизеля - ГосстатВчера, 11:00 - 4945 11
Индекс инклюзивности упал: украинцы все чаще остаются за чертой экономического развитияВчера, 12:00 - 837 3
Водителей уже переводят на цифровые номерные знакиВчера, 15:00 - 20571 3
В Южной Корее ловить биржевых мошенников будет ИИВчера, 04:00 - 292 2
Водителей уже переводят на цифровые номерные знакиВчера, 15:00 - 20571 3
10 самых дешевых автомобилей с коробкой автоматВчера, 18:00 - 8585 1
Водители начали отказываться от бензинов и дизеля - ГосстатВчера, 11:00 - 4945 11
Нормы Евро-5: водителей заставят переплачиватьВчера, 14:00 - 2786 1
Россияне беднеют четвертый год подрядВчера, 13:00 - 1575 13
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфонаВчера, 15:10 - 1023
В Германии изобрели летающую ванну (видео)Позавчера, 15:10 - 466
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 582
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1042 2
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1528 2
Економіка України зростає дуже повільно – ПорошенкоОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Обсуждаем депозиты в банках УкраиныБанківські депозити