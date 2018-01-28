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Водителей уже переводят на цифровые номерные знаки

Водителей уже переводят на цифровые номерные знаки

Инженеры и дизайнеры компании Reviver Auto предложили своё видение автомобильных номеров будущего, которое пришлось по душе правительству США.

Уже в этом году водителей обяжут сменить традиционные автомобильные номерные знаки на новые цифровые номера RPlate Pro.

По своей сути это будут монохромные дисплеи, которые получат доступ в интернет, и смогут «показывать» не только номерной знак авто, но и любую другую полезную информацию. Например — остаток оплаченного времени на парковке или один из тех лозунгов, которые автомобилисты частенько клеят в виде наклеек на бампер или заднее стекло автомобиля. Полиция, в свою очередь, через RPlate Pro будет сообщать номера авто, которые в угоне, данные об ухудшении погодных условий и прочее.

Крепиться они будут на штатном месте, и как и жестяные знаки не будут бояться неблагоприятных погодных условий. Кроме того, RPlate Pro оборудуют системой защиты от воров.

Стоимость номеров RPlate Pro пока не сообщается.

Первыми действие цифровых номерных знаков проверят на себе водители из американских штатов Калифорния и Аризона.

По материалам autonews.ua
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