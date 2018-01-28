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Индекс инклюзивности упал: украинцы все чаще остаются за чертой экономического развития

Индекс инклюзивности упал: украинцы все чаще остаются за чертой экономического развития

Индекс инклюзивности экономического развития оценивает степень распространенности положительных эффектов экономического роста на все слои населения.

Согласно исследованию The Inclusive Development Index (IDI,) инклюзивность экономического развития в Украине за последние 5 лет снизилась на 6,8%. Это означает, что украинцев, которые активно вовлечены в процесс экономического роста в стране и получения выгоды от этого, стало значительно меньше.

В первую пятерку стран, которые развиваются по критерию инклюзивности экономического роста, вошли Литва, Венгрия, Азербайджан, Латвия и Польша. Россия – на 19 месте. Среди развитых стран по уровню инклюзивности экономического роста в пятерку лидеров вошли Норвегия, Исландия, Люксембург, Швейцария и Дания.

По материалам PolitekA
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