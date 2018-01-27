В мире почти 200 миллионов людей не имеют работы

Несмотря на благоприятную конъюнктуру, мировая экономика не справляется с полным обеспечением занятостью населения планеты.

В 2017 году без работы находилось 192 миллиона человек, заявил в понедельник, 22 января, в Женеве глава Международной организации труда (ILO) Гай Райдер.

Таким образом общий мировой уровень безработицы составляет 5,6 процента от трудоспособного населения Земли.

Сильнее всего безработица ударяет по северной Африке – там лишены занятости 11,7 процента населения или 8,7 миллиона человек.

В северной, южной и западной частях Европы безработица находится на наиболее низком уровне с 2008 года – 8,5 процента.

По данным ILO, положительная динамика особенно очевидна в пострадавших от экономического кризиса Греции и Испании.

Однако наличие работы не является гарантией высокого уровня жизни. 1,4 миллиарда жителей Земли обеспечивают себе работой лишь нищенское существование.

В ближайшие два года это число увеличится еще на 35 миллионов, утверждает Гай Райдер.