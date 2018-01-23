Украина перейдет на трехлетнее планирование экономики - Минфин

Министерство финансов уже на ближайшем заседании правительства вынесет на рассмотрение Кабмина разработанные изменения в Бюджетный кодекс, чтобы закрепить на законодательном уровне новый эффективный механизм управления бюджетным процессом – среднесрочное бюджетное планирование на всех уровнях бюджетной системы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

“В новом году Минфин уже начал работу над формированием Бюджетной декларации на 2019-2021 годы. Это ключевой элемент среднесрочного бюджетного планирования, которое Минфин вводит в Украине. Уже на ближайшем заседании правительства Минфин вынесет на рассмотрение Кабмина разработанные изменения в Бюджетный кодекс, чтобы закрепить на законодательном уровне новый эффективный механизм управления бюджетным процессом – среднесрочное бюджетное планирование на всех уровнях бюджетной системы”, – говорится в сообщении.

В министерстве считают, что это революционный шаг, ведь переход от годичной к трехгодичной перспективе бюджетного планирования – это системное изменение бюджетной политики, которая обеспечивает стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективное распределение ресурсов.