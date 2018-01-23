Samsung обвинили в замедлении старых телефонов

Итальянская антимонопольная служба расследует намеренное замедление старых смартфонов Samsung для продвижения новых аппаратов. Ведомство также подозревает Apple в нарушении закона, пишет Independent.

Служба обвинила компании в создании “общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии”.

Ведомство отмечает, что обе компании выпускали обновление ПО, которое замедляет устройства. При этом разработчики не уведомляли пользователей о возможных последствиях и не предоставляли достаточной информации “для поддержания адекватного уровня производительности этих устройств”. При этом в Samsung ранее сообщили, что не уменьшают производительность процессора за счет обновления прошивки.

В конце декабря 2017 года Apple призналась, что после выхода iOS 10.2.1 в системе появилась скрытая возможность замедлить скорость работы процессора. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию, с выходом с iOS 11.2 она появилась на iPhone 7. Вскоре после этого компания снизила цену на замену аккумулятора смартфонов до 30 долларов.