Южанина объяснила, почему Украине нужен налог на выведенный капитал (видео)

Актуальность введения налога на выведенный капитал в Украине отстает на два года.

Об этом рассказала Нина Южанина, председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики в эфире “Фінансового тижня”.

«Весь 2017 год мы работали над тем, чтобы доказать и в Украине, и экспертам МВФ, что расходы, связанные с налогом на выведенный капитал мы компенсируем. Это была задача для Минфина. Они этого не сделали, и, конечно, МВФ возражал против введения налога на выведенный капитал», – сказала Южанина.

Она отметила, что незначительные потери возможны только на первом году существования этого налога.

По словам председателя комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, в Украине есть проблема с накопленными убытками, и ее надо решать цивилизованно. Что и позволяет сделать налог на выведенный капитал.

«Не могут ни эксперты, ни журналисты, ни тем более Минфин говорить о прямых потерях, не имея даже представления, какое производство может выйти из тени той или иной нормы. Надо сказать, что налог на выведенный капитал позволит решить многие проблемы. Ведь сейчас, когда у нас нет отдельно налогового кодекса, а один финансовый результат – большинство налогоплательщиков вообще не платят налог на прибыль», – подчеркивает она.

Как отметила госпожа Южанина, весь налог на прибыль сейчас выплачивается только государственными предприятиями и небольшой долей транснациональных компаний.