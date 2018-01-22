Южанина объяснила, почему Украине нужен налог на выведенный капитал (видео)

Актуальность введения налога на выведенный капитал в Украине отстает на два года.
Об этом рассказала Нина Южанина, председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики
«Весь 2017 год мы работали над тем, чтобы доказать и в Украине, и экспертам МВФ, что расходы, связанные с налогом на выведенный капитал мы компенсируем. Это была задача для Минфина. Они этого не сделали, и, конечно, МВФ возражал против введения налога на выведенный капитал», – сказала Южанина.
Она отметила, что незначительные потери возможны только на первом году существования этого налога.
По словам председателя комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, в Украине есть проблема с накопленными убытками, и ее надо решать цивилизованно. Что и позволяет сделать налог на выведенный капитал.
«Не могут ни эксперты, ни журналисты, ни тем более Минфин говорить о прямых потерях, не имея даже представления, какое производство может выйти из тени той или иной нормы. Надо сказать, что налог на выведенный капитал позволит решить многие проблемы. Ведь сейчас, когда у нас нет отдельно налогового кодекса, а один финансовый результат – большинство налогоплательщиков вообще не платят налог на прибыль», – подчеркивает она.
Как отметила госпожа Южанина, весь налог на прибыль сейчас выплачивается только государственными предприятиями и небольшой долей транснациональных компаний.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует арестовать собственность Газпрома за границейВчера, 09:00 - 3165 51
Ограничение скорости: водителям сделают поблажкиВчера, 08:45 - 6159 19
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 5794 15
Белоцерковский завод резиновых технических изделий продали с 244 попытки - ФГИУВчера, 12:30 - 2746 10
Украина экспортировала вина на $31 млнВчера, 06:00 - 850 7
Ограничение скорости: водителям сделают поблажкиВчера, 08:45 - 6159 19
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 5794 15
Крупная украинская сеть решила закрыть все заправки в КиевеВчера, 14:15 - 4455 1
Топ-5 самых дешевых электромобилей, о которых мало кто знаетВчера, 09:15 - 4277 5
Оглашена общая сумма обязательств Украины перед МВФВчера, 12:00 - 3921
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокарВчера, 15:10 - 508
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 1656 1
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами19.01.2018, 15:10 - 2007
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИ18.01.2018, 15:10 - 3312
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 3597 5
Нерухомість у ЛьвовіРинок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок