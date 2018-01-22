Французская компания поможет создать в Украине оптовый рынок газа

Оператор украинской газотранспортной системы компания Укртрансгаз и французская компания Powernext SA подписали меморандум о взаимопонимании. Документ имеет целью проведение совместной оценки возможностей сотрудничества по созданию организованного оптового рынка газа – спотового и фьючерсного рынков на бирже – в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.
“Мы как оператор ГТС готовы (в случае внесения соответствующих изменений в закон О публичных закупках и Кодекс газотранспортной системы) активно использовать такую торговую платформу для закупки топливного газа и газа для балансировки, что требует европейский регламент по суточной балансировке. Такой подход мы планируем внедрить уже в 2018 году”, – сказал директор по стратегии и развитию бизнеса Укртрансгаз Сергей Макогон.
“Powernext зарекомендовал себя как важный партнер операторов газотранспортных систем для разработки решений, облегчающих функционирование рынка, например, для целей балансировки. В связи с этим, мы с нетерпением ждем сотрудничества и возможности поддержать украинский газовый рынок для успешной реализации проекта”, – заявил президент компании Powernext Эгберт Оудже.
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