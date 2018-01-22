Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 173 0

Французская компания поможет создать в Украине оптовый рынок газа

Французская компания поможет создать в Украине оптовый рынок газа

Оператор украинской газотранспортной системы компания Укртрансгаз и французская компания Powernext SA подписали меморандум о взаимопонимании. Документ имеет целью проведение совместной оценки возможностей сотрудничества по созданию организованного оптового рынка газа – спотового и фьючерсного рынков на бирже – в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.

“Мы как оператор ГТС готовы (в случае внесения соответствующих изменений в закон О публичных закупках и Кодекс газотранспортной системы) активно использовать такую ​​торговую платформу для закупки топливного газа и газа для балансировки, что требует европейский регламент по суточной балансировке. Такой подход мы планируем внедрить уже в 2018 году”, – сказал директор по стратегии и развитию бизнеса Укртрансгаз Сергей Макогон.

“Powernext зарекомендовал себя как важный партнер операторов газотранспортных систем для разработки решений, облегчающих функционирование рынка, например, для целей балансировки. В связи с этим, мы с нетерпением ждем сотрудничества и возможности поддержать украинский газовый рынок для успешной реализации проекта”, – заявил президент компании Powernext Эгберт Оудже.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018