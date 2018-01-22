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РФ может обойти Украину в экспорте зерна

РФ может обойти Украину в экспорте зерна

Россия в 2017-2018 сельскохозяйственном году может впервые выйти на второе место в мире по экспорту зерна, вытеснив при этом Украину.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на аналитический центр “СовЭкон” по результатам анализа январского прогноза Международного совета по зерну.

“Рада повысила оценку экспорта российского зерна (без зернобобовых и продуктов переработки зерна) на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн. Это позволит России выйти на второе место в мире по экспорту зерна, оттеснив на третье место Украины, прогноз для которой снижен на 1,5 млн тонн, до 41 млн тонн, отмечают эксперты”, – говорится в сообщении.

Лидером в мировой торговле зерном остаются США, которые в этом сельскохозяйственном году экспортируют 80,3 млн тонн зерна, в том числе 47,7 млн тонн кукурузы.

Напомним, в 2016-2017 маркетинговом году, который завершился 30 июня, Украина экспортировала 43,8 миллиона тонн зерновых, что является абсолютным рекордом для страны.

По материалам Економічна Правда
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