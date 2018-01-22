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"Рошен" стал крупнейшим экспортером молочной продукции

"Рошен" стал крупнейшим экспортером молочной продукции

“Винницкий молочный завод “Рошен” стал крупнейшим экспортером молочной продукции в ноябре 2017 года. Об этом сообщили в аналитическом отделе Ассоциации производителей молока изданию Дело.

Экспорт сухого цельного молока составил 346 тыс. тонн, из которых 260 тыс. тонн экспортировал “Винницкий молочный завод “Рошен” и по 42 тонны – ЗАО “Купянский МКК” и ООО “Милкиленд”.

В ноябре экспорт сухого молока составил 1,7 тыс. тонн.

В топ-3 экспортеров вошли: “Винницкий молочный завод “Рошен” (725 тонн), “Белоцерковская агропромышленная группа” (244 тонны) и “Староконстантиновский молочный завод” (180 тонн).

Масла на внешние рынки было поставлено 3,8 тыс тонн. При этом 711 тонн экспортировал “Винницкий молочный завод “Рошен”, 310 тонн “Рожищенский сырзавод” и 222 тонны “Яготинский маслозавод”.

Напомним, что в первом полугодии 2017 года лидерами по экспорту сухих молока и сливок (в натуральном выражении) стали “Винницкий молочный завод “Рошен” (15%), “Староконстантиновский молочный завод” (8%), “Белоцерковская агропромышленная группа” (8%), “Ружин-молоко” (4%) и “Веселиновский завод сухого обезжиренного молока” (4%).

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом – до 10,329 млн тонн.

По материалам Дело
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