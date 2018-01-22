“Винницкий молочный завод “Рошен” стал крупнейшим экспортером молочной продукции в ноябре 2017 года. Об этом сообщили в аналитическом отделе Ассоциации производителей молока изданию Дело.
Экспорт сухого цельного молока составил 346 тыс. тонн, из которых 260 тыс. тонн экспортировал “Винницкий молочный завод “Рошен” и по 42 тонны – ЗАО “Купянский МКК” и ООО “Милкиленд”.
В ноябре экспорт сухого молока составил 1,7 тыс. тонн.
В топ-3 экспортеров вошли: “Винницкий молочный завод “Рошен” (725 тонн), “Белоцерковская агропромышленная группа” (244 тонны) и “Староконстантиновский молочный завод” (180 тонн).
Масла на внешние рынки было поставлено 3,8 тыс тонн. При этом 711 тонн экспортировал “Винницкий молочный завод “Рошен”, 310 тонн “Рожищенский сырзавод” и 222 тонны “Яготинский маслозавод”.
Напомним, что в первом полугодии 2017 года лидерами по экспорту сухих молока и сливок (в натуральном выражении) стали “Винницкий молочный завод “Рошен” (15%), “Староконстантиновский молочный завод” (8%), “Белоцерковская агропромышленная группа” (8%), “Ружин-молоко” (4%) и “Веселиновский завод сухого обезжиренного молока” (4%).
Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом – до 10,329 млн тонн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует арестовать собственность Газпрома за границейВчера, 09:00 - 3165 51
Ограничение скорости: водителям сделают поблажкиВчера, 08:45 - 6150 19
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 5791 15
Белоцерковский завод резиновых технических изделий продали с 244 попытки - ФГИУВчера, 12:30 - 2744 10
Украина экспортировала вина на $31 млнВчера, 06:00 - 848 7
Ограничение скорости: водителям сделают поблажкиВчера, 08:45 - 6150 19
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 5791 15
Крупная украинская сеть решила закрыть все заправки в КиевеВчера, 14:15 - 4452 1
Топ-5 самых дешевых электромобилей, о которых мало кто знаетВчера, 09:15 - 4273 5
Оглашена общая сумма обязательств Украины перед МВФВчера, 12:00 - 3921
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокарВчера, 15:10 - 508
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 1657 1
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами19.01.2018, 15:10 - 2007
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИ18.01.2018, 15:10 - 3313
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 3598 5
Нерухомість у ЛьвовіРинок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок