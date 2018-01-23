Укрзализныця собирается построить под Киевом мост

В “Укрзализныце” договорились с городскими властями Вишневого, что под Киевом, о строительстве в населенном пункте нового пешеходного путепровода над железнодорожным полотном.
Об этом по результатам встречи и. о. директора регионального филиала УЗ “Юго-Западная железная дорога” Романа Веприцкого с мэром Вишневого Ильей Диковым сообщили в пресс-службе ПАО, информирует ЦТС.
“В результате переговоров достигнута договоренность о разработке проекта для строительства пешеходного путепровода над железнодорожными путями ст. Вишневое. Это искусственное сооружение объединит северную и южную части города в районе улиц Ломоносова и Балукова. Ориентировочные сроки реализации проекта станут известны позже”, – говорится в сообщении “Укрзализныци”.
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