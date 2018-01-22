Макрон: Великобритании придется заплатить за доступ Лондона к единому рынку ЕС после Brexit

Великобритания должна будет заплатить после процедуры Brexit, если захочет сохранить уровень доступа финансового центра Лондона к единому рынку ЕС.
Такое предупреждение озвучил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с британским премьером Терезой Мэй.
Он предположил, что Великобритания сможет заключить специальную торговую сделку с ЕС после Brexit, однако это не даст Лондону полного доступа к единому рынку.
По его словам, сделка может быть чем-то средним между единым рынком и торговым соглашением.
Макрон также отметил, что Великобритания может иметь «более близкие отношения» с ЕС, чем другие страны, такие как Норвегия, но полный доступ на единый рынок ЕС «исключен», так как Британия «решила уйти».
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