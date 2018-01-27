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82% заработанных за год средств ушло в карманы богатейших людей мира

82% заработанных за год средств ушло в карманы богатейших людей мира

Капитал, заработанный по всему миру в 2017 году, ушел в руки наиболее богатых людей. Как следует из исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, 82% “новых” заработанных средств в мире ушли в минувшем году на счета самых обеспеченных людей, составляющих около 1% населения, пишет DW.

Согласно данным доклада, 3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли.

При этом с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло.

По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами. “Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка”, – заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.

Руководитель кампании Oxfam в Германии Йорг Калински раскритиковал текущее положение дел.

“Богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты – особенно зарплаты и налоги – чтобы увеличивать доходы акционеров”, – сказал Калински.

Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье “для всех”.

По материалам Deutsche Welle
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