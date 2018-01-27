82% заработанных за год средств ушло в карманы богатейших людей мира

Капитал, заработанный по всему миру в 2017 году, ушел в руки наиболее богатых людей. Как следует из исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, 82% “новых” заработанных средств в мире ушли в минувшем году на счета самых обеспеченных людей, составляющих около 1% населения, пишет DW.
Согласно данным доклада, 3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли.
При этом с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло.
По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами. “Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка”, – заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.
Руководитель кампании Oxfam в Германии Йорг Калински раскритиковал текущее положение дел.
“Богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты – особенно зарплаты и налоги – чтобы увеличивать доходы акционеров”, – сказал Калински.
Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье “для всех”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банкиры прокомментировали повышение учетной ставкиВчера, 12:00 - 2380 7
В Минобразования рассказали, как собираются повышать качество обучения в ВУЗахВчера, 13:00 - 604 6
В 2017 году украинский рынок смартфонов вырос на 20%Вчера, 17:00 - 273 4
82% заработанных за год средств ушло в карманы богатейших людей мираВчера, 14:00 - 965 4
Австралийская батарея Илона Маска за несколько дней принесла миллионную прибыльВчера, 03:00 - 3304 3
Рассылка сообщений со штрафами за превышение скорости: в полиции разъяснили, что к чемуВчера, 08:00 - 6261
Австралийская батарея Илона Маска за несколько дней принесла миллионную прибыльВчера, 03:00 - 3304 3
Банкиры прокомментировали повышение учетной ставкиВчера, 12:00 - 2380 7
Рэпер 50 Cent сколотил целое состояние на биткоинахВчера, 04:00 - 1542
Установленные камеры видеонаблюдения в столице оснащены смарт-функциямиВчера, 10:00 - 1464 2
В Германии изобрели летающую ванну (видео)Вчера, 15:10 - 183
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)Позавчера, 15:10 - 440
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 939 1
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1409 1
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 2670 2
ПУМБОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Міжбанк: долар обваливсяОбговорення статей