Газпрому разрешили строить вторую нитку Турецкого потока

Компания Газпром получила разрешение от турецких властей на строительство второй линии газопровода Турецкий поток. Об этом в пятницу, 19 января, пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Алексея Миллера.
“Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции”, – заявил он.
По словам Миллера, обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию до конца 2019 года.
Отмечается, что инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.
Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что Газпром завершил строительство двух ниток газопровода Турецкий поток на территории России и продолжил строительство одной из ниток в экономической зоне Турции.
Турецкий поток – проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию. Он предусматривает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря в обход Украины. Первая нитка будет для поставок газа на турецкий рынок, вторая – для транзита топлива в Европу.
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