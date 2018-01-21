Доля IT-оборудования для облачных дата-центров приближается к 50% (инфографика)

Доля IT-оборудования для облачных дата-центров стремительно приближается к 50 % в общем объёме рынка серверов, систем хранения данных и коммутаторов.
Об этом сообщили в аналитической компании IDC.
В 2017 году глобальные расходы на указанное аппаратное обеспечение, используемое для работы облачных сервисов, составили $46,5 млрд, увеличившись на 21 % относительно 2016-го.
При этом затраты на это же оборудование, применяемое не в облачных дата-центрах, а в локальных ИТ-инфраструктурах, снизились на 2,6 , а доля сегмента сократилась с 62,4 в 2016 году до 57,2 % год спустя. Эти темпы спада оказались самыми большими за три года.
Примерно 65 % продаж серверов, СХД и коммутаторов на облачном рынке пришлось на дата-центры, на базе которых функционируют публичные облачные сервисы, вроде Amazon Web Services и Microsoft Azure. Кроме того, этот сегмент показал наиболее сильный рост — на 26,2 %.
Среди облачного оборудования быстрее всего выросли продажи коммутаторов — на 22,2 % в 2017 году. Примерно такой же показатель (22,1 %) зафиксирован на серверном рынке. Расходы на хранилища, используемые в работе облачных сред, возросли на 19,2 %.
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