Google строит новые дата-центры и подводные кабели

Компания Google расширяет свою облачную инфраструктуру, запуская новые дата-центры и разворачивая подводные кабели. Об этом сообщило издание ZDNet.
В первом квартале 2018 года Google запустит ЦОДы в Нидерландах и Монреале (Канада), а позднее аналогичные проекты будут реализованы в Лос-Анджелесе, Финляндии и Гонконге.
Точнее, речь идёт не просто о центрах обработки данных, а о так называемых зонах доступности, в которых недалеко расположенные друг от друга ЦОДы взаимодействуют между собой, помогая клиентам быстро перемещать рабочие нагрузки с одной вычислительной площадки на другую, если у одной из них возникают проблемы.
В настоящее время у Google насчитывается 44 такие зоны, которые распределены по 15 регионам. Компания рекомендует заказчикам развёртывать системы в разных зонах и регионах, чтобы защититься от непредвиденных сбоев.
Между тем, Google сообщила о планах протянуть в 2019 году три подводных кабеля: Curie (между Чили и Лос-Анджелесом), Havfrue (соединит США с Данией и Ирландией) и Hong Kong-Guam (свяжет главные коммуникационные центры в Азии).
В случае реализации проекта Curie Google станет первой крупной нетелекоммуникационной компанией, построившей частный межконтинентальный кабель. Сейчас на сеть Google приходится примерно четверть мирового интернет-трафика.
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