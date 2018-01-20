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Искусственный интеллект научился предсказывать смерть

Искусственный интеллект научился предсказывать смерть

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило первый в мире алгоритм, наблюдающий за жизненными показателями пациентов и способный потенциально предсказать их смерть.

Алгоритм получил название Wave Clinical Platform, он разработан компанией ExcelMedical.

Платформа фиксирует малейшие изменения в жизненных показателях и посылает врачам предупреждение за шесть часов до потенциально скоропостижной смерти пациента. Алгоритм наблюдает за больными постоянно, и это практически невозможно осуществить с помощью исключительно человека. Как всем известно, медицинских работников не хватает по всему миру, и к каждому пациенту, даже тяжелому, невозможно поставить человека, который следил бы за ним постоянно и неустанно.

Wave создан именно для решения этой проблемы. Он в реальном времени показывает физиологическую и медицинскую информацию, которую может посмотреть медицинский работник как на рабочей станции, так и буквально со смартфона. При любом изменении показателей Wave автоматически подсчитывает риски и дает предупреждение заранее, если считает, что пациент находится в опасности или вскоре будет находиться.

Алгоритм не просто наблюдает за биометрическими показателями, но анализирует их системно. Например, небольшое снижение частоты дыхания в других системах сразу вызовет тревогу. Но если это снижение коррелирует с повышением давления, новый алгоритм, просчитав вероятности, даст знать о потенциально летальной ситуации.

В клинических испытаниях, проведенных в медицинском центре Питтсбургского университета, Wave использовали в группе пожилых пациентов, и там, где систему подключали, она предотвратила шесть скоропостижных смертей.

По материалам bigmir.net
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