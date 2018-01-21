В УЗ заявили о существенном снижении налоговой нагрузки в 2018 году

В связи с сокращением ставок земельного налога и отменой акциза на дизельное топливо для локомотивов и вездеходной техники налоговая нагрузка на “Укрзализныцю” сократится по меньшей мере на 2,4 млрд грн.
Об этом сообщили в пресс-службе ПАО.
“Если бы народные депутаты отклонили наше предложение и не внесли изменения в Налоговый кодекс Украины, то в 2018 году, по предварительным прогнозам, плата за земельные участки, которые в основном находятся под железнодорожными путями, достигла бы 3 млрд грн. После внесения изменений в действующее законодательство ПАО “Укрзализныця” получила единую ставку за пользование земельными участками – 0,25%. Поэтому в текущем году компания выплатит примерно 300 млн грн. этого фискального сбора. То есть сэкономит 1,3 млн грн”, – рассказал директора по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев.
Отметим, что в этом году в УЗ также планируют дополнительно заработать 12 млрд грн на транспортировке грузов.
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