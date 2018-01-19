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Стало известно, насколько подешевеет газ для промышленности

Стало известно, насколько подешевеет газ для промышленности

НАК “Нафтогаз Украины” обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на февраль 2018 года. По сравнению с январем они снизятся на 5,5% – 5,9%.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с НАКом.

Самая низкая цена, которая составит 9 195,60 грн за 1000 кубометров, как и раньше, будет действовать для тех, кто будет закупать газ на условиях предоплаты, отбирать не менее 50 тыс. кубометров и не имеет долгов перед Нафтогазом. Такая же цена действует для дочерних предприятий НАК.

Для всех остальных категорий покупателей цена составит 10 141,20 грн за 1000 кубометров.

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По подсчетам Нафтогаза, по сравнению с январем 2018 года цены снизятся от 5,5% до 5,9%.

Как известно, с 1 октября 2015 года введен в действие закон Украины “О рынке природного газа”, которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом.

По материалам УКРИНФОРМ
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