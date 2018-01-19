Стало известно, насколько подешевеет газ для промышленности

НАК “Нафтогаз Украины” обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на февраль 2018 года. По сравнению с январем они снизятся на 5,5% – 5,9%.
Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с НАКом.
Самая низкая цена, которая составит 9 195,60 грн за 1000 кубометров, как и раньше, будет действовать для тех, кто будет закупать газ на условиях предоплаты, отбирать не менее 50 тыс. кубометров и не имеет долгов перед Нафтогазом. Такая же цена действует для дочерних предприятий НАК.
Для всех остальных категорий покупателей цена составит 10 141,20 грн за 1000 кубометров.
Читайте также: Закон об установке газовых счетчиков вступил в силу
По подсчетам Нафтогаза, по сравнению с январем 2018 года цены снизятся от 5,5% до 5,9%.
Как известно, с 1 октября 2015 года введен в действие закон Украины “О рынке природного газа”, которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривенВчера, 14:00 - 2935 29
Стало известно, кто в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тыс. грнВчера, 12:00 - 3431 17
В Украине изменят состав автомобильной аптечкиВчера, 00:00 - 2953 13
Супрун хочет усилить ответственность за отказ от вакцинацииВчера, 12:45 - 1326 12
На Закарпатье нашли месторождение золотаВчера, 09:15 - 4419 8
Стало известно, кто в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тыс. грнВчера, 12:00 - 3431 17
Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривенВчера, 14:00 - 2935 29
Порошенко определился с руководителем НБУВчера, 10:00 - 2672 1
Правительство развеяло мифы о субсидии: депозит, крупная покупка, сэкономленный газ (инфографика)Вчера, 16:00 - 2636 1
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствамиВчера, 15:10 - 559
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИПозавчера, 15:10 - 1923
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 2651 2
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 5039 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 3005 2
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості