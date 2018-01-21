Как изменится работа врачей в 2018 году в связи с реформой: пять важных нюансов

Президент Украины Петр Порошенко еще в декабре подписал законы “О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности” и “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”, чем дал старт принятой медицинской реформе.

Журналисты “Сегодня” выделили пять важных аспектов, которые повлияют на работу врачей уже в 2018 году.

Доход

Реформа предусматривает отказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат в коммунальных медицинских учреждениях. То есть уровень зарплаты медицинского работника будет базироваться на его компетенции. Созданы условия для гибкого определения заработной платы, как это происходит, например, в частных клиниках.

Минимизация бумажной отчетности

В 2018 году существенно уменьшится бумажная медицинская отчетность. Это высвободит ценное время врача для работы с пациентами и обучения.

Порядок предоставления медицинской помощи

В 2018 году начнет работать новый Порядок оказания первичной медицинской помощи. Также будет утвержден табель материально-технического оснащения для оказания первичной медицинской помощи.

Новые клинические протоколы

Украинские врачи наконец-то смогут использовать в своей работе современные международные протоколы лечения. В течение трех лет врачи первичного звена подключатся к специальному онлайн-ресурсу.

Украинские врачи смогут внедрять в своей работе лучшие западные стандарты, а пациенты получат одинаково высокий уровень медицинской помощи, независимо от того, в какой больнице и какой врач будет им эту помощь оказывать, пишет МОЗ на своей странице в Facebook.

Система ИCPC-2

Уже в этом году врачи первичной медицинской помощи начнут пользоваться международной классификации первичной медицинской помощи (ИСРС-2).

Главный принцип системы – понимание того, что в лечении важно не только взгляд врача на проблему пациента (диагноз), но и причина обращения пациента за медицинской помощью, потому ИСРС-2 позволяет также кодировать и причину обращения. Внедрение ИСРС-2 является важной составляющей построения пациентоориентованой системы здравоохранения.