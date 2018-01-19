WhatsApp приступил к тестированию денежных переводов

Система переводов, которая создана на интерфейсе Unified Payments Interface, позволит пользователям осуществлять переводы бесплатно между банковскими счетами.

Разработчики мессендежера WhatsApp приступили к тестированию денежных переводов P2P, которое охватит приблизительно 1 процент пользователей, пишет The Next Web.

Издание сообщает, что система переводов создана на интерфейсе Unified Payments Interface (UPI), позволяющем осуществлять денежные переводы бесплатно между банковскими счетами.

Сообщается, что изначально служба будет функционировать исключительно между пользователями, однако впоследствии может расшириться и в сторону бизнеса.

В дальнейшем разработчики могут также создать полноценную платежную систему, которая сможет приносить производителю реальный доход.