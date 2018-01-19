Украина уже исчерпала ряд квот на экспорт в ЕС с начала года

Тарифные квоты Европейского Союза для украинского меда, виноградного и яблочного соков на 2018 год по состоянию на 11 января были исчерпаны, сообщил на своей странице в соцсети Facebook первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, пишет “Сегодня”.

Как отметил Мартынюк, основная квота на беспошлинную поставку меда из Украины в ЕС составляет около 8 тыс. тонн, по виноградному и яблочному соку – 14 тыс. тонн. Квоты на экспорт птицы в ЕС по состоянию на 11 января были также исчерпаны на 25%.

При этом в Украине насчитывается около 400 тыс. пасечников, которые производят около 70 тыс. тонн меда. Около 57 тыс. тонн меда Украина экспортирует – преимущественно в Европейский Союз.

“Потенциал производства, исходя из посевов медоносных растений – до 140 тыс. тонн меда в год, в два раза больше текущих объемов”, – отметил Мартынюк.

Замминистра добавил, что сейчас в Украине нет обязательных требований к качеству меда. В тоже время, в рамках договора об ассоциации с ЕС Украина должна имплементировать европейские требования к качеству меда, которые зафиксированы в Директиве Совета №2001/110/ЕС, до конца 2019 года.