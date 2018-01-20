Honda выпустит электроскутер со съемными батареями

Gogoro придется потесниться: на рынке городского двухколесного электротранспорта появится новый лидер. Пилотную программу Honda запускает в японском городе Сайтама. Там можно будет опробовать электрическую и гибридную версии одного из популярнейших скутеров марки — PCX.
Перспективность городского электротранспорта несомненна, особенно в азиатских мегаполисах. Однако для скутеров особенно остро стоит вопрос зарядки аккумуляторов. Запас хода электромобилей — сотни километров, и станцию подзарядки найти проще. Горожанин — обладатель скутера обычно проезжает всего несколько километров в день — от дома до работы и обратно. О такой густой сети станций даже самые передовые города могут лишь мечтать. Кроме того, батарею, которая позволит проезжать 200-300 км, в скутер не поместить.
Выход — съемные аккумуляторы, которые можно заменить буквально за несколько секунд и подзаряжать отдельно от скутера. Стойку с ними можно поставить в любом магазинчике — главное, выпустить достаточно батарей. То, что идея востребована, доказал тайваньский стартап Gogoro: в прошлом году компания презентовала вторую версию своего электроскутера, которая стала дешевле, быстрее и больше. И вот теперь на рынок выходит, вероятно, самый серьезный конкурент.
Honda привезла две экологичные версии PCX на Consumer Electonics Show в Лас-Вегас. Сами скутеры дебютировали на Токийском автосалоне в прошлом году, а сейчас появилась информация о том, как главный японский производитель мотоциклов будет опробовать идею, сообщает Gas2.
Электроскутеры можно будет испытать в японском городе Сайтама. Помимо PCX, там будут тестировать еще два автономных электромобиля для доставки товаров. По итогам Honda будет принимать решение о будущем своих электроскутеров.
Внешне экологичные версии PCX отличаются от бензиновой в основном синими акцентами на корпусе, и презентация Honda в Японии прошла скромно. Однако после премьеры в Токио издание Motorcyclenews не исключало, что новинки станут самыми важными скутерами в истории.
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