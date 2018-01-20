Android-троян Skygofree получил ряд уникальных функций

«Лаборатория Касперского» обнаружила сложную вредоносную программу, нацеленную на мобильные устройства под управлением Android: зловред получил название Skygofree.
Анализ показал, что Skygofree обладает рядом уникальных функций, которые до сих пор не встречались ни в одной вредоносной программе для Android. К примеру, троян способен отслеживать местоположение устройства и включать запись звука, когда владелец оказывается вблизи заданных координат: это позволяет прослушивать окружение жертвы в определённых местах — скажем, в банке.
Кроме того, Skygofree может незаметно подключать гаджет к Wi-Fi-сетям, находящимся под полным контролем злоумышленников. Причём эта функция работает даже в том случае, если владелец устройства полностью отключил Wi-Fi. Такой приём позволяет собирать и анализировать трафик жертвы.
Троян способен отслеживать работу популярных мессенджеров, в частности, Facebook Messenger, Skype, Viber и WhatsApp. Причём в случае WhatsApp производится чтение переписки через «Специальные возможности» (Accessibility Services).
Ещё одна нестандартная возможность — включение фронтальной камеры в момент разблокировки устройства владельцем. Как именно злоумышленники используют полученные таким образом изображения, пока не ясно.
Прочая функциональность включает перехват звонков, SMS и других пользовательских данных. Наконец, предусмотрены инструменты, помогающие трояну поддерживать работу в режиме ожидания. Так, новейшая версия Android может автоматически останавливать неактивные процессы для экономии заряда батареи, но Skygofree обходит это, периодически отправляя системе уведомления.
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