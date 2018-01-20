Херсонщина стала лидером Украины по выращиванию овощей. В прошлом году в Херсонской области было собрано 1,1 миллиона тонн овощей открытого грунта (овощей, выращенных на полях).

Как отмечает издание fakti.ks.ua, соседняя Николаевская область тоже имеет рекорды в аграрной сфере: в регионе наибольшая в стране посевная площадь под урожай масличного льна, передает Вероятно.

Соседи из Запорожской области добыли больше всех водных биоресурсов (рыба, раки), а Днепропетровская область в прошлом году имела наибольший объем реализованной промышленной продукции.