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Херсонщина стала лидером Украины по выращиванию овощей

Херсонщина стала лидером Украины по выращиванию овощей

Херсонщина стала лидером Украины по выращиванию овощей. В прошлом году в Херсонской области было собрано 1,1 миллиона тонн овощей открытого грунта (овощей, выращенных на полях).

Как отмечает издание fakti.ks.ua, соседняя Николаевская область тоже имеет рекорды в аграрной сфере: в регионе наибольшая в стране посевная площадь под урожай масличного льна, передает Вероятно.

Соседи из Запорожской области добыли больше всех водных биоресурсов (рыба, раки), а Днепропетровская область в прошлом году имела наибольший объем реализованной промышленной продукции.

По материалам УБР
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