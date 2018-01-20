Херсонщина стала лидером Украины по выращиванию овощей. В прошлом году в Херсонской области было собрано 1,1 миллиона тонн овощей открытого грунта (овощей, выращенных на полях).
Как отмечает издание fakti.ks.ua, соседняя Николаевская область тоже имеет рекорды в аграрной сфере: в регионе наибольшая в стране посевная площадь под урожай масличного льна, передает Вероятно.
Соседи из Запорожской области добыли больше всех водных биоресурсов (рыба, раки), а Днепропетровская область в прошлом году имела наибольший объем реализованной промышленной продукции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривенВчера, 14:00 - 3532 30
Минэнергоугля против закупок российского газаВчера, 15:00 - 780 8
Микольская назвала крупнейшего торгового партнера УкраиныВчера, 16:30 - 892 6
Правительство развеяло мифы о субсидии: депозит, крупная покупка, сэкономленный газ (инфографика)Вчера, 16:00 - 3754 5
Банки прокомментировали возможное назначение Смолия на пост главы НБУВчера, 17:00 - 1002 5
Правительство развеяло мифы о субсидии: депозит, крупная покупка, сэкономленный газ (инфографика)Вчера, 16:00 - 3754 5
Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривенВчера, 14:00 - 3532 30
НБУ собрался изменить механизм расчета официального курса гривны6 ч. назад - 2851
Гонтарева объяснила, почему Президент не хотел ее увольнятьВчера, 21:00 - 2225
В ЕС прокомментировали закон о реинтеграции ДонбассаВчера, 19:15 - 1715
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствамиВчера, 15:10 - 826
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИПозавчера, 15:10 - 2144
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 2807 2
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 5133 7
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 3045 2
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Микольська назвала найбільшого торговельного партнера...Обговорення статей
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Райффайзен Банк АвальОбслуговування в українських банках (гарне і погане)