Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного

С июля 2018 года поисковик начнет учитывать скорость загрузки страниц на смартфонах и планшетах во время выдачи сайтов в поиске.

Об этом говорится в блоге компании.

“Speed Update затронет лишь самые медленные сайты и повлияет на небольшой процент запросов”, – отметили в Google.

“Цель поискового запроса остается главной, поэтому даже медленная страница может оказаться высоко в выдаче, если на ней содержится хороший, актуальный контент”, – объясняют в Google.

Напомним, Google разработала продвинутый синтезатор речи нового поколения, основанный на нейросети.