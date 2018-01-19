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Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного

Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного

С июля 2018 года поисковик начнет учитывать скорость загрузки страниц на смартфонах и планшетах во время выдачи сайтов в поиске.

Об этом говорится в блоге компании.

“Speed Update затронет лишь самые медленные сайты и повлияет на небольшой процент запросов”, – отметили в Google.

“Цель поискового запроса остается главной, поэтому даже медленная страница может оказаться высоко в выдаче, если на ней содержится хороший, актуальный контент”, – объясняют в Google.

Напомним, Google разработала продвинутый синтезатор речи нового поколения, основанный на нейросети.

По материалам Економічна Правда
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