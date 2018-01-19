Всемирный банк пересчитает Doing Business

Рейтинг Doing Business за последние четыре года пересчитают, так как способы, использовавшиеся до этого, предоставляли неверные сведения. Это может повлиять на рейтинги ряда стран.

Всемирный банк изменил методологию составления рейтинга Doing Business, так как способы, использовавшиеся до этого, предоставляли неверные сведения. Организация пересмотрит рейтинги за последние четыре года, заявил главный экономист банка Пол Ромер, пишут Вести экономика.

Ожидаемый пересмотр может повлиять на рейтинги ряда стран, но самая значительная корректировка может быть отмечена в Чили.

Ромер отметил, что изменения в рейтинге южноамериканской страны обусловлены корректировками методологии составления рейтинга, а не ухудшением бизнес-среды страны, и на это могут повлиять политические мотивы сотрудников Всемирного банка.

С 2006 по 2010 гг. и с 2014 по 2018 гг. в Чили правила президент-социалист Мишель Бачелет, с 2010 по 2014 гг. у руля власти находился консерватор Себастьян Пиньера, который пойдет на новый срок в этом году.

В течение этого 12-летнего периода рейтинг конкурентоспособности Чили переместился между 25 и 57: он вырос при Пиньера и упал при Бачелет.

Сейчас Чили занимает 55-е место из 190 стран в списке, в 2014 г. она находилась на 34-м месте. Ее рейтинг снизился до 41 в 2015 г., 48 в 2016 г. и 57 в 2017 г.

Ромер заявил, что сотрудники Всемирного банка повлияли на составление рейтинга путем многократного изменения методологии подсчета, заявив, что исправления будут сосредоточены на изменениях в подсчетах в период последнего срока Бачелет.